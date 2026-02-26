Warner Bros: Η πτώση της TV ίσως αλλάξει τα δεδομένα στη «μάχη» Netflix – Paramount

Τα οικονομικά στοιχεία της Warner Bros. Discovery περιπλέκουν περαιτέρω τη μάχη εξαγοράς, αυξάνοντας την πίεση γύρω από την προσφορά ύψους 82,7 δισ. δολαρίων που έχει καταθέσει η Netflix για τα στούντιο και το HBO. Παρότι το streaming διατηρεί αναπτυξιακή πορεία, η επιταχυνόμενη κάμψη των παραδοσιακών τηλεοπτικών δραστηριοτήτων επηρεάζει ουσιαστικά τη συνολική αποτίμηση του ομίλου.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα έσοδα του τηλεοπτικού τομέα —στον οποίο εντάσσονται τα CNN, Discovery Channel και TNT— μειώθηκαν κατά 12%, διαμορφούμενα στα 4,2 δισ. δολάρια. Την ίδια στιγμή, τα προσαρμοσμένα κέρδη υποχώρησαν κατά 27%, στα 1,4 δισ. δολάρια. Αν και τα καλωδιακά δίκτυα δεν περιλαμβάνονται άμεσα στη συμφωνία με τη Netflix, η αποτίμησή τους ως ανεξάρτητης εταιρείας —μέσω της σχεδιαζόμενης απόσχισης της Discovery Global— επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι αποτιμούν το σύνολο της πρότασης.

Η επιδείνωση των επιδόσεων καθιστά λιγότερο ελκυστική την τηλεοπτική δραστηριότητα ως αυτόνομη οντότητα και μεταβάλλει τις ισορροπίες έναντι της ανταγωνιστικής πρότασης της Paramount Skydance, η οποία έχει αυξηθεί στα 110 δισ. δολάρια. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner εξετάζει ήδη εάν η νέα αυτή πρόταση μπορεί να χαρακτηριστεί ανώτερη, εξέλιξη που θα έδινε στη Netflix προθεσμία μόλις τεσσάρων εργάσιμων ημερών για να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά.

Από την άλλη πλευρά, το HBO Max εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας. Η πλατφόρμα ενίσχυσε τη συνδρομητική της βάση κατά 3,5 εκατομμύρια χρήστες μέσα στο τρίμηνο, ανεβάζοντας το σύνολο στους 131,6 εκατομμύρια παγκοσμίως. Τα έσοδα από το streaming κατέγραψαν άνοδο 5%, φτάνοντας τα 2,8 δισ. δολάρια, αν και τα λειτουργικά κέρδη κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα λόγω της λήξης συμφωνίας διανομής.

Το τοπίο που διαμορφώνεται είναι σύνθετο: το περιεχόμενο και οι ψηφιακές υπηρεσίες παραμένουν δυναμικά, ωστόσο η συνεχιζόμενη φθορά της παραδοσιακής τηλεόρασης περιορίζει τη διαπραγματευτική θέση της εταιρείας. Σε μια διαδικασία όπου κάθε μονάδα αποτίμησης έχει βαρύτητα, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη αποκτούν καθοριστικό ρόλο.

Καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Netflix και Paramount εισέρχεται στην τελική ευθεία, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τον επικρατέστερο αγοραστή, αλλά και το ποια αποτίμηση αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις προοπτικές της Warner Bros. σε έναν κλάδο που μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς.