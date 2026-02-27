Η Paramount κερδίζει τη Warner Bros – Εκτός «μάχης» το Netflix

Η Paramount Skydance αναδείχθηκε νικήτρια στη διεκδίκηση της Warner Bros. Discovery, καθώς το Netflix γνωστοποίησε ότι δεν θα προχωρήσει σε αντιπροσφορά απέναντι στη βελτιωμένη πρόταση της εταιρείας του Ντέιβιντ Έλισον για τον ιστορικό όμιλο ψυχαγωγίας.

Η απόφαση του Netflix να αποσυρθεί ελήφθη λίγο μετά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου της Warner ότι η συνολική προσφορά των 31 δολαρίων ανά μετοχή ήταν ανώτερη από εκείνη του Netflix, η οποία περιοριζόταν στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο και στην πλατφόρμα HBO Max.

Η Paramount βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση πλήρους ελέγχου ενός ομίλου που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το HBO, καθώς και δημοφιλή franchises όπως ο Superman και ο Harry Potter.

Οι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι του Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι η εταιρεία διατηρεί «πειθαρχία» στις επενδυτικές επιλογές της. «Στο τίμημα που απαιτείται για να αντιστοιχίσουμε την τελευταία προσφορά της Paramount Skydance, η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική. Δεν πρόκειται για συμφωνία που πρέπει να γίνει πάση θυσία», υπογράμμισαν.

Ριζικές ανακατατάξεις στον χώρο των media

Υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί η έγκριση των αρμόδιων αρχών, η συμφωνία θα ενοποιήσει κάτω από τον ίδιο όμιλο τα Warner Bros., HBO, αλλά και καλωδιακά δίκτυα όπως τα CNN, TNT, TBS και Food Network.

Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει ουσιαστικά τις ισορροπίες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, ο οποίος ήδη διέρχεται περίοδο βαθιάς μετάβασης λόγω της μεταβολής στις συνήθειες θέασης και της ταχύτατης τεχνολογικής προόδου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Warner, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως κίνηση που «δημιουργεί τεράστια αξία για τους μετόχους», επισημαίνοντας τη θεαματική ανατροπή δεδομένων. Μέχρι πρότινος, οι προτάσεις της Paramount είχαν απορριφθεί, ενώ τον Δεκέμβριο η Warner είχε συμφωνήσει να μεταβιβάσει τα στούντιο και το HBO Max στο Netflix έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, αποτίμηση περίπου 72 δισ. δολαρίων.

Από αουτσάιντερ σε τελική επικράτηση

Η αντεπίθεση εκδηλώθηκε μέσω δημόσιας προσφοράς 30 δολαρίων ανά μετοχή προς τους μετόχους για την εξαγορά του συνόλου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων που δεν ενδιέφεραν το Netflix.

Όταν ο Έλισον, μέσω της Skydance Media, ανέλαβε τον έλεγχο της Paramount τον Αύγουστο, έθεσε ως στρατηγικό στόχο την εξαγορά της Warner, καθώς η Paramount θεωρούνταν μικρού μεγέθους για να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Disney και η Amazon, πέραν του ίδιου του Netflix.

Η τελική πρόταση των 31 δολαρίων αποτιμά τη Warner περίπου στα 81 δισ. δολάρια και συνοδεύτηκε από σημαντικές δεσμεύσεις: αύξηση της ρήτρας αποζημίωσης στα 7 δισ. δολάρια σε περίπτωση απόρριψης από τις ρυθμιστικές αρχές, κάλυψη της ρήτρας 2,8 δισ. που όφειλε η Warner στο Netflix, καθώς και επιτάχυνση της λεγόμενης «ticking fee» προς τους μετόχους.

Έλεγχοι και αντιδράσεις

Η συμφωνία αναμένεται να εξεταστεί εξονυχιστικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το Netflix αντιμετώπιζε ήδη αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής λόγω ανησυχιών για υπερσυγκέντρωση στην αγορά streaming. Ωστόσο, και η Paramount αναμένεται να περάσει από αυστηρό έλεγχο, καθώς η συγχώνευση ενώνει δύο ιστορικά στούντιο και ένα εκτεταμένο δίκτυο καλωδιακών καναλιών.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί η πιθανή συνύπαρξη των CNN και CBS News υπό κοινό ιδιοκτησιακό σχήμα. Ο Έλισον έχει ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στο CBS News, τοποθετώντας τη Μπάρι Γουάις στη διεύθυνση και δηλώνοντας ότι επιδιώκει ένα μέσο που να απευθύνεται στο «κεντροαριστερό έως κεντροδεξιό 70% του κοινού». Η ίδια έχει δεχθεί επικρίσεις για φιλοϊσραηλινή στάση και για παρεμβάσεις στο δημοσιογραφικό έργο.

Ο πρόεδρος του CNN, Μαρκ Τόμσον, με εσωτερική του ενημέρωση κάλεσε τους εργαζομένους να αποφύγουν τα πρόωρα συμπεράσματα. Παράλληλα, οργανώσεις που υπερασπίζονται την πολυφωνία εκφράζουν ανησυχίες για τη συγκέντρωση τόσο μεγάλης επιρροής σε έναν όμιλο.

Η αντίδραση της αγοράς

Η μετοχή του Netflix κατέγραψε άνοδο 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση αποχώρησης, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά την αποφυγή μιας ιδιαίτερα δαπανηρής εξαγοράς. Το προηγούμενο διάστημα, η εταιρεία είχε απωλέσει πάνω από 170 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από τον Σεπτέμβριο.

Από την άλλη πλευρά, η Paramount εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να αποφέρει συνέργειες ύψους 6 δισ. δολαρίων. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν οι αρχές θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση ενός τόσο ισχυρού σχήματος σε μια αγορά που μετασχηματίζεται ραγδαία από το streaming, την τεχνητή νοημοσύνη και τον έντονο ανταγωνισμό για περιεχόμενο.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες και πλέον καθοριστικές κινήσεις στην ιστορία της σύγχρονης βιομηχανίας ψυχαγωγίας — μια αναμέτρηση που ξεκίνησε ως χαμένη μάχη για την Paramount και κατέληξε σε στρατηγική επικράτηση.