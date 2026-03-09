Πόλεμος Ιράν - ΗΠΑ: Σοκ στις αγορές και δύσκολες αποφάσεις για τις ασιατικές τράπεζες

Η κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει δραματικά τις προοπτικές για τις ασιατικές κεντρικές τράπεζες, με το μεγάλο σοκ στην προσφορά να δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα ανάμεσα στη στήριξη της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Για τις αναδυόμενες ασιατικές κεντρικές τράπεζες, η μείωση των επιτοκίων έχει γίνει ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα, όχι μόνο λόγω της πρόσθετης πίεσης στις τιμές από το υψηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά και λόγω του κινδύνου εκροών κεφαλαίων που προκαλείται από την επιδείνωση των όρων εμπορίου με τις ΗΠΑ. Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας, για παράδειγμα, αναμένεται να επικεντρωθεί περισσότερο στη στήριξη της ανάπτυξης κρατώντας τα επιτόκια χαμηλά, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση για το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο, που εντείνεται λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, ενδέχεται να αναγκάσει την τράπεζα να αυξήσει τις παρεμβάσεις για να στηρίξει το αδύναμο νόμισμά της.

«Δεν βλέπουμε πιθανότητα άμεσης αύξησης επιτοκίων στην Ινδία – δεν βλέπουμε τις λιανικές τιμές καυσίμων να αυξάνονται άμεσα», δήλωσε ο Σουβοντίπ Ρακσιτ, οικονομολόγος στην Kotak Institutional Equities με έδρα το Μουμπάι.

«Προς το παρόν, η άμεση προτεραιότητα της κεντρικής τράπεζας θα είναι τι συμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος. Αναμένουμε να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις για να περιορίσουν την αστάθεια εκεί. Η επίδραση αυτών των παρεμβάσεων στη ρευστότητα θα είναι δευτερεύουσα και θα ενισχύσουν τη ρευστότητα όσο χρειαστεί.»

Η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες ενδέχεται να αναγκαστούν να αναστρέψουν την ελαφρώς χαλαρή νομισματική τους πολιτική, ακόμη και καθώς το αυξανόμενο κόστος καυσίμων πλήττει τις οικονομίες τους, δήλωσε ο Τόρου Νισιχάμα, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στο Dai-ichi Life Research Institute στο Τόκιο.

«Πολλές κεντρικές τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με δύσκολες αποφάσεις, καθώς δέχονται πιέσεις τόσο από τις αγορές όσο και από τις κυβερνήσεις», είπε ο Νισιχάμα. «Με καμία σαφή λήξη της σύγκρουσης, ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού αυξάνεται μέρα με τη μέρα.»

Οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν πτώση και το δολάριο, ως ασφαλές καταφύγιο, ενισχύθηκε στην Ασία τη Δευτέρα, καθώς η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για έναν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας και τον υψηλότερο πληθωρισμό που μπορεί να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια.

Το δίλημμα είναι ιδιαίτερα έντονο για οικονομίες με μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, οι οποίες εξαρτώνται από το διεθνές εμπόριο, τις σταθερές αγορές και το φθηνό κόστος πρώτων υλών – όλα τα οποία υπονομεύονται από τη διευρυνόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας, η οποία διατήρησε σταθερά τα επιτόκια τον Φεβρουάριο, θα μπορούσε να υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση αν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονα κατά μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο της, δήλωσε ο οικονομολόγος της Citigroup, Κιμ Τζιν-ουκ.

«Για τώρα, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η BoK δεν πρόκειται να αυξήσει το επιτόκιο σε αντίδραση στην υψηλότερη από την αναμενόμενη τιμή πετρελαίου», ανέφερε ο Κιμ, σημειώνοντας ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των τιμών καυσίμων περιορίζουν τη μεταβίβαση των αυξήσεων του πετρελαίου στον πληθωρισμό.

«Σκεφθείτε το αδιανότητο»

Οι κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων αγορών, όπως η Federal Reserve, αντιμετωπίζουν επίσης μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την αυξανόμενη πολιτική πίεση.

Το δίλημμα είναι έντονο για την Τράπεζα της Ιαπωνίας. Αν η τιμή του αργού πετρελαίου παραμείνει στα 110 δολάρια για έναν χρόνο, αυτό θα μπορούσε να μειώσει την ανάπτυξη κατά 0,39 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το Nomura Research Institute, μια σημαντική επιβάρυνση για μια οικονομία με περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης γύρω στο 0,5% έως 1%.