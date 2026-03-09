ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πόλεμος Ιράν - ΗΠΑ: Σοκ στις αγορές και δύσκολες αποφάσεις για τις ασιατικές τράπεζες
Επιχειρήσεις
14:30 - 09 Μαρ 2026

Πόλεμος Ιράν - ΗΠΑ: Σοκ στις αγορές και δύσκολες αποφάσεις για τις ασιατικές τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει δραματικά τις προοπτικές για τις ασιατικές κεντρικές τράπεζες, με το μεγάλο σοκ στην προσφορά να δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα ανάμεσα στη στήριξη της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Για τις αναδυόμενες ασιατικές κεντρικές τράπεζες, η μείωση των επιτοκίων έχει γίνει ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα, όχι μόνο λόγω της πρόσθετης πίεσης στις τιμές από το υψηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά και λόγω του κινδύνου εκροών κεφαλαίων που προκαλείται από την επιδείνωση των όρων εμπορίου με τις ΗΠΑ. Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας, για παράδειγμα, αναμένεται να επικεντρωθεί περισσότερο στη στήριξη της ανάπτυξης κρατώντας τα επιτόκια χαμηλά, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση για το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο, που εντείνεται λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, ενδέχεται να αναγκάσει την τράπεζα να αυξήσει τις παρεμβάσεις για να στηρίξει το αδύναμο νόμισμά της.

«Δεν βλέπουμε πιθανότητα άμεσης αύξησης επιτοκίων στην Ινδία – δεν βλέπουμε τις λιανικές τιμές καυσίμων να αυξάνονται άμεσα», δήλωσε ο Σουβοντίπ Ρακσιτ, οικονομολόγος στην Kotak Institutional Equities με έδρα το Μουμπάι.

«Προς το παρόν, η άμεση προτεραιότητα της κεντρικής τράπεζας θα είναι τι συμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος. Αναμένουμε να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις για να περιορίσουν την αστάθεια εκεί. Η επίδραση αυτών των παρεμβάσεων στη ρευστότητα θα είναι δευτερεύουσα και θα ενισχύσουν τη ρευστότητα όσο χρειαστεί.»

Η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες ενδέχεται να αναγκαστούν να αναστρέψουν την ελαφρώς χαλαρή νομισματική τους πολιτική, ακόμη και καθώς το αυξανόμενο κόστος καυσίμων πλήττει τις οικονομίες τους, δήλωσε ο Τόρου Νισιχάμα, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στο Dai-ichi Life Research Institute στο Τόκιο.

«Πολλές κεντρικές τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με δύσκολες αποφάσεις, καθώς δέχονται πιέσεις τόσο από τις αγορές όσο και από τις κυβερνήσεις», είπε ο Νισιχάμα. «Με καμία σαφή λήξη της σύγκρουσης, ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού αυξάνεται μέρα με τη μέρα.»

Οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν πτώση και το δολάριο, ως ασφαλές καταφύγιο, ενισχύθηκε στην Ασία τη Δευτέρα, καθώς η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για έναν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας και τον υψηλότερο πληθωρισμό που μπορεί να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια.

Το δίλημμα είναι ιδιαίτερα έντονο για οικονομίες με μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, οι οποίες εξαρτώνται από το διεθνές εμπόριο, τις σταθερές αγορές και το φθηνό κόστος πρώτων υλών – όλα τα οποία υπονομεύονται από τη διευρυνόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας, η οποία διατήρησε σταθερά τα επιτόκια τον Φεβρουάριο, θα μπορούσε να υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση αν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονα κατά μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο της, δήλωσε ο οικονομολόγος της Citigroup, Κιμ Τζιν-ουκ.

«Για τώρα, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η BoK δεν πρόκειται να αυξήσει το επιτόκιο σε αντίδραση στην υψηλότερη από την αναμενόμενη τιμή πετρελαίου», ανέφερε ο Κιμ, σημειώνοντας ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των τιμών καυσίμων περιορίζουν τη μεταβίβαση των αυξήσεων του πετρελαίου στον πληθωρισμό.

«Σκεφθείτε το αδιανότητο»

Οι κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων αγορών, όπως η Federal Reserve, αντιμετωπίζουν επίσης μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την αυξανόμενη πολιτική πίεση.

Το δίλημμα είναι έντονο για την Τράπεζα της Ιαπωνίας. Αν η τιμή του αργού πετρελαίου παραμείνει στα 110 δολάρια για έναν χρόνο, αυτό θα μπορούσε να μειώσει την ανάπτυξη κατά 0,39 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το Nomura Research Institute, μια σημαντική επιβάρυνση για μια οικονομία με περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης γύρω στο 0,5% έως 1%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ