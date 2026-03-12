ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Honda: Ετήσια ζημία $3,9 δισ.- Αναθεώρηση στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση
Επιχειρήσεις
18:17 - 12 Μαρ 2026

Honda: Ετήσια ζημία $3,9 δισ.- Αναθεώρηση στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Honda προειδοποίησε ότι ενδέχεται να καταγράψει ζημιές που μπορεί να φτάσουν έως και τα 2,5 τρισ. γιεν (περίπου 15,7 δισ. δολάρια) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς προχωρά σε αναθεώρηση της στρατηγικής της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα αναμένει καθαρή ζημία μεταξύ 360 και 630 δισ. γιεν (περίπου 3,9 δισ. δολάρια). Η εκτίμηση αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη πρόβλεψη της εταιρείας, η οποία έκανε λόγο για κέρδη 360 δισ. γιεν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Honda προβλέπει ετήσιες ζημίες από τη δεκαετία του 1950.

Στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των σχεδίων της, η εταιρεία αποφάσισε να ακυρώσει τρία ηλεκτρικά μοντέλα που επρόκειτο να παραχθούν στη Βόρεια Αμερική: τα Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon και Acura RSX.

Η επιβράδυνση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με τους δασμούς και τις περικοπές στις κρατικές επιδοτήσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, έχει επηρεάσει σημαντικά τα σχέδια της εταιρείας. Η Honda είχε θέσει ως στόχο την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έως το 2040.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Τοσιχίρο Μίμπε, ανέφερε ότι η ζήτηση στην αμερικανική αγορά διαμορφώθηκε «λιγότερο από το ήμισυ των προσδοκιών».

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Honda σκοπεύει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα υβριδικά οχήματα για την αγορά των ΗΠΑ, προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποτελέσματα α&#039; τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον
Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

TÜV NORD GROUP: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παγκόσμια εδραίωση το 2025
Επιχειρήσεις

TÜV NORD GROUP: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παγκόσμια εδραίωση το 2025

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν
Ειδήσεις

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/06/2026 - 12:04

Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Λανθασμένη η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ορυκτά καύσιμα

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 12:01

IEA: Έρχεται πετρελαϊκή πλημμυρίδα το 2027 – Κίνδυνος υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Πολιτική
17/06/2026 - 11:59

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:51

Νότια Αφρική: «Ένεση» $1 δισ. από την Τράπεζα των BRICS για ύδρευση, αποχέτευση και υποδομές

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:45

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πώς δρούσε

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:41

Σεούλ προς Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συμφιλίωση με τον Κιμ

Magazino
17/06/2026 - 11:31

Vassilikos: Θα ήθελα να μπω στο σπίτι κάθε 15χρονου μουσικόφιλου και να αφήσω στα κρυφά ένα αντίτυπο του Reflections

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17/06/2026 - 11:30

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις

Οικονομία
17/06/2026 - 11:30

ΒΕΑ: Οι 72 δόσεις δεν αρκούν – Νέα παρέμβαση για 120 δόσεις & χαμηλότερα επιτόκια

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:28

Ξανά στο εδώλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς μετά την εισαγγελική έφεση

Πολιτική
17/06/2026 - 11:24

Γεραπετρίτης προς Αλβανία: Η ευρωπαϊκή πορεία περνά από τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 11:22

Σενάρια για αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Attica Group

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:13

Η Ελλάδα εξετάζει συμμετοχή σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ

Τεχνολογία
17/06/2026 - 11:08

Οι «άρχοντες» της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Σύνοδο των G7

Αναλύσεις
17/06/2026 - 10:57

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Ναυτιλία
17/06/2026 - 10:47

Ποσειδώνια 2026: Ρεκόρ συμμετοχών, συμφωνίες, διάλογος και κατεύθυνση για το μέλλον της ναυτιλίας

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 10:39

Ευρωαγορές: Κέρδη για τον Stoxx 600 παρά τις πιέσεις στους βασικούς δείκτες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 10:35

G7: Νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 10:31

Bloomberg: Τα 14 σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 10:22

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κεφαλαίου €19,99 εκατ. μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών

Αναλύσεις
17/06/2026 - 10:18

Eurobank Equities: Στα top picks η Alpha Bank

Ειδήσεις
17/06/2026 - 10:18

Δημογλίδου για γυναικοκτονία στη Δράμα: Δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων

Πολιτική
17/06/2026 - 10:05

Μαρινάκης: Το «τζάμπα» είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων

Αναλύσεις
17/06/2026 - 09:56

ΧΑ: Συνέχεια στην ανοδική πορεία του ΓΔ, αλλά με σημάδια κόπωσης 

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 09:53

Στις παρυφές των 2500 μονάδων το ΧΑ - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 09:53

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 09:29

Βρετανία: Κάτω από τις προβλέψεις ο πληθωρισμός τον Μάιο – Στο 2,8%

Οικονομία
17/06/2026 - 09:19

Κοινό μέτωπο της Ηλείας για οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια

Γρηγόρης Νικολόπουλος
17/06/2026 - 09:13

Ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και οι βιομήχανοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ