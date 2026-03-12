Honda: Ετήσια ζημία $3,9 δισ.- Αναθεώρηση στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση

Η Honda προειδοποίησε ότι ενδέχεται να καταγράψει ζημιές που μπορεί να φτάσουν έως και τα 2,5 τρισ. γιεν (περίπου 15,7 δισ. δολάρια) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς προχωρά σε αναθεώρηση της στρατηγικής της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα αναμένει καθαρή ζημία μεταξύ 360 και 630 δισ. γιεν (περίπου 3,9 δισ. δολάρια). Η εκτίμηση αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη πρόβλεψη της εταιρείας, η οποία έκανε λόγο για κέρδη 360 δισ. γιεν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Honda προβλέπει ετήσιες ζημίες από τη δεκαετία του 1950.

Στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των σχεδίων της, η εταιρεία αποφάσισε να ακυρώσει τρία ηλεκτρικά μοντέλα που επρόκειτο να παραχθούν στη Βόρεια Αμερική: τα Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon και Acura RSX.

Η επιβράδυνση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με τους δασμούς και τις περικοπές στις κρατικές επιδοτήσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, έχει επηρεάσει σημαντικά τα σχέδια της εταιρείας. Η Honda είχε θέσει ως στόχο την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έως το 2040.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Τοσιχίρο Μίμπε, ανέφερε ότι η ζήτηση στην αμερικανική αγορά διαμορφώθηκε «λιγότερο από το ήμισυ των προσδοκιών».

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Honda σκοπεύει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα υβριδικά οχήματα για την αγορά των ΗΠΑ, προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αυτοκινητοβιομηχανία.