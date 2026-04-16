ΗΠΑ: Πάνω από 13 πλοία σε αναστροφή πορείας λόγω ναυτικού αποκλεισμού - Προειδοποιήσεις για κλιμάκωση

Περισσότερα από 13 πλοία έχουν ήδη πραγματοποιήσει αναστροφή πορείας, αποφεύγοντας να δοκιμάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον περιορισμό της κίνησης προς και από ιρανικά λιμάνια.

Όπως ανέφερε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί επιβίβαση σε εμπορικά πλοία, καθώς αρκετά εξ αυτών συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο στρατηγός διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός εφαρμόζεται σε ευρύ γεωγραφικό εύρος, τόσο εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν όσο και σε διεθνή ύδατα, με τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις να παρακολουθούν στενά την περιοχή και να παρεμβαίνουν σε πλοία που φέρουν ιρανική σημαία ή συνδέονται με την Τεχεράνη.

Η επιχείρηση αποκλεισμού αποτελεί εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει την άσκηση μέγιστης πίεσης προς το Ιράν για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, η προσωρινή εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων οδεύει προς τη λήξη της την ερχόμενη Τρίτη, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για τις επόμενες εξελίξεις στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, εφόσον δοθεί σχετική εντολή. «Δεν θα θέλαμε να φτάσουμε εκεί, αλλά είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε άμεσα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με αυστηρότερο αποκλεισμό και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.