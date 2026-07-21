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Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες
Ειδήσεις
13:43 - 21 Ιουλ 2026

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Νέες εμπορικές επιβαρύνσεις σε δεκάδες χώρες φέρεται να ετοιμάζεται να επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times  της Τρίτης (21/7).

Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται λίγο πριν τη λήξη του προσωρινού παγκόσμιου δασμού 10% που είχε επιβληθεί από την αμερικανική κυβέρνηση και πρόκειται να εκπνεύσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των FT, οι άμεσες νέες επιβαρύνσεις αναμένεται να κινηθούν στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή γύρω στο 10%, ενώ παράλληλα η Ουάσινγκτον εξετάζει πρόσθετες νομικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για υψηλότερους δασμούς στο μέλλον.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή επιπλέον τελωνειακών δασμών ύψους 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Η απόφαση αιτιολογείται από την αμερικανική πλευρά με τη διαφωνία για εμπορικές πρακτικές του Καναδά, καθώς και με τις μακροχρόνιες αντιπαραθέσεις στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών.

Οι νέοι δασμοί, που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα σε έναν μήνα, θα επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από κρασιά και τσιμέντο έως είδη όπως τα μπαστούνια χόκεϊ. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένες από τις επιβαρύνσεις θα αφορούν ακόμη και προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της ισχύουσας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού.

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