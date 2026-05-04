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UniCredit: Πράσινο φως για κεφαλαιακή ενίσχυση $34 δισ. με στόχο την Commerzbank
Επιχειρήσεις
15:46 - 04 Μάι 2026

UniCredit: Πράσινο φως για κεφαλαιακή ενίσχυση $34 δισ. με στόχο την Commerzbank

Reporter.gr Newsroom
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Η διαδικασία εξαγοράς που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τον τραπεζικό χάρτη της Ευρώπης προχωρά στο επόμενο στάδιο, καθώς οι μέτοχοι της UniCredit ενέκριναν την άντληση νέων κεφαλαίων.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης τη Δευτέρα, οι επενδυτές έδωσαν το «πράσινο φως» για την έκδοση έως 470 εκατ. νέων μετοχών, με στόχο τη χρηματοδότηση της πρότασης εξαγοράς ύψους 34 δισ. ευρώ για την Commerzbank.

Το διοικητικό συμβούλιο της UniCredit αναμένεται να καθορίσει τις τελικές λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου, όπως το συνολικό ποσό, την τιμή διάθεσης και τους όρους υλοποίησης της συναλλαγής.

Οι όροι της πρότασης

Η UniCredit προτίθεται να προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank, αποτιμώντας τη γερμανική τράπεζα περίπου στα 31,8 ευρώ ανά μετοχή, με βάση τα πρόσφατα επίπεδα τιμών.

Η συνολική αποτίμηση φτάνει τα 34,4 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 10% χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, ένδειξη που υποδηλώνει συγκρατημένη διάθεση αποδοχής από την πλευρά των μετόχων.

Η στρατηγική του Ορσέλ

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, ωστόσο έχει συναντήσει αντιδράσεις τόσο από τη διοίκηση της τράπεζας όσο και από τη γερμανική κυβέρνηση.

Η UniCredit έχει ήδη αποκτήσει ποσοστό λίγο κάτω από το 30%, ενώ τον Μάρτιο παρουσίασε την αρχική της πρόταση, επιχειρώντας να κινηθεί κοντά στο όριο που ενεργοποιεί υποχρεωτική δημόσια προσφορά.

Η δημόσια πρόταση αναμένεται να ξεκινήσει στις 5 Μαΐου και να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.

Η στρατηγική της τράπεζας βασίζεται σε μια δομή χωρίς σημαντικό premium, επιτρέποντας την αύξηση της συμμετοχής της πάνω από το 30% χωρίς άμεση πλήρη εξαγορά. Με τον τρόπο αυτό, η UniCredit θα μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της μέσω της αγοράς, αποφεύγοντας νέα δημόσια πρόταση.

Ο Ορσέλ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτίωσης των όρων, εφόσον υπάρξει ισχυρή ανταπόκριση από την αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, η τράπεζα ενδέχεται να διατηρήσει τη συμμετοχή της κάτω από το όριο ελέγχου για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

Σε περίπτωση πλήρους εξαγοράς, η ενοποιημένη οντότητα θα μπορούσε να εμφανίσει καθαρά κέρδη περίπου 21 δισ. ευρώ έως το 2030, σύμφωνα με τον ίδιο. Ακόμη και χωρίς πλήρη έλεγχο, πιθανές στρατηγικές αλλαγές στην Commerzbank θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση των επιδόσεών της.

Αντιδράσεις από τη Γερμανία

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Bettina Orlopp, έχει απορρίψει την προσέγγιση, με τη στήριξη της κυβέρνησης στο Βερολίνο.

Όπως έχει επισημάνει, υπάρχουν «διαφωνίες» ως προς το επιχειρηματικό μοντέλο της επόμενης ημέρας, επιμένοντας στη στρατηγική αυτόνομης πορείας και ανάπτυξης της τράπεζας.

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