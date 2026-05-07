Maersk: Κέρδη πάνω από τις προβλέψεις εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά της κέρδη για το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν οριακά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ παράλληλα διατήρησε αμετάβλητη την ετήσια καθοδήγησή της για τα κέρδη.

Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 1,73 δισ. δολάρια για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου, έναντι πρόβλεψης 1,66 δισ. δολαρίων σε δημοσκόπηση της εταιρείας με τη συμμετοχή 10 αναλυτών.

Η Maersk, η οποία συχνά λειτουργεί ως «βαρόμετρο» για την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου, εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση 2%–4% στον διεθνή όγκο εμπορευματοκιβωτίων για το τρέχον έτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος Βίνσεντ Κλερκ σημείωσε ότι η εταιρεία κατέγραψε ισχυρή ζήτηση σε σχεδόν όλες τις γεωγραφικές περιοχές στο συγκεκριμένο τρίμηνο, γεγονός που ενίσχυσε τους όγκους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του ομίλου.

Ωστόσο, το πρώτο τρίμηνο δεν αποτυπώνει πλήρως τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς η σύγκρουση ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά από συντονισμένα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η κλιμάκωση της έντασης έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή, με περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και κυρίως τις δαπάνες καυσίμων.

Το κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς η γαλλική ναυτιλιακή CMA CGM ανέφερε πρόσφατα ότι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της επλήγη κατά τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και ζημιές.

Παράλληλα, η αστάθεια στην περιοχή επηρεάζει και τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, οδηγώντας τη Maersk να συνεχίσει τις παρακάμψεις των δρομολογίων της γύρω από την Αφρική, αποφεύγοντας τη Διώρυγα του Σουέζ και τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει τις αρχικές προσπάθειες επαναφοράς ορισμένων γραμμών μέσω του Σουέζ, που θεωρούνταν κρίσιμες για την αποκατάσταση της ομαλότητας στο παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο παραμένει επιβαρυμένο από τις επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή.