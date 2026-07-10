EasyJet: Άλμα 13% στη μετοχή μετά την πρόταση εξαγοράς 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo

Η μετοχή της EasyJet σημείωσε ισχυρή άνοδο την Παρασκευή 10/7, μετά την ανακοίνωση της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους ότι εξετάζει πρόταση εξαγοράς ύψους 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo Global Management, σε μια εξέλιξη που φέρνει την εταιρεία στο επίκεντρο μιας «μάχης» μεταξύ private equity επενδυτών.

Με βάση τους όρους της προσφοράς σε μετρητά, οι μέτοχοι της EasyJet θα λάβουν 7,15 λίρες ανά μετοχή (περίπου 9,61 δολάρια), αποτιμώντας την εταιρεία στις 5,7 δισ. λίρες, ή περίπου 7,66 δισ. δολάρια.

Ως εναλλακτική της πληρωμής σε μετρητά, η Apollo προτείνει επίσης μια επιλογή «Stub Equity Alternative», μέσω της οποίας οι μέτοχοι θα μπορούν να μεταφέρουν τη συμμετοχή τους στην EasyJet στο επενδυτικό όχημα μέσω του οποίου τα κεφάλαια της Apollo θα διατηρούν την επένδυσή τους στην εταιρεία.

Οι λεπτομέρειες αυτής της εναλλακτικής πρότασης, η οποία θα επέτρεπε στους μετόχους να διατηρήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους, παραμένουν υπό συζήτηση.

Η μετοχή της EasyJet στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ενισχύθηκε κατά 13,2%, ενώ την Πέμπτη είχε κλείσει στις 5,88 λίρες, μετά από πτώση 0,5% στη συνεδρίαση. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο 15,2%.

Αλλάζει στάση απέναντι στην Castlelake

Η μετοχή της EasyJet είχε σημειώσει σημαντική άνοδο τη Δευτέρα, μετά τη συμφωνία επί της αρχής για πρόταση εξαγοράς ύψους 7,3 δισ. δολαρίων από την ιδιωτική επενδυτική εταιρεία Castlelake. Ωστόσο, η ανακοίνωση της Παρασκευής δείχνει ότι η διοίκηση επανεξετάζει πλέον τη θέση της.

Η EasyJet ανέφερε ότι η πρόταση της Apollo «προσφέρει ανώτερο αποτέλεσμα για τους μετόχους», καθώς παρέχει υψηλότερη αξία σε μετρητά σε σχέση με την τελευταία πρόταση της Castlelake.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας χαρακτήρισε την προσφορά της Apollo «ελκυστικό συνδυασμό αξίας, στρατηγικής ευθυγράμμισης και μακροπρόθεσμης διαχείρισης της επιχείρησης».

«Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο της EasyJet δεν προτίθεται πλέον να συστήσει την πρόταση της Castlelake», ανέφερε η εταιρεία.

Η προσφορά της Castlelake προβλέπει τίμημα 6,90 δολάρια ανά μετοχή, ενώ η εταιρεία έχει προθεσμία έως τις 3 Αυγούστου για να καταθέσει επίσημη δεσμευτική πρόταση ή να αποχωρήσει από τη διαδικασία.

Η πρόταση της Apollo αντιπροσωπεύει premium περίπου 22% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Πέμπτης.

Επιπλέον, η προσφερόμενη τιμή αντιστοιχεί σε premium 81% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της EasyJet στις 28 Μαΐου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου προσφοράς εξαγοράς από την Castlelake.

Πιέσεις στον κλάδο των αερομεταφορών

Η κίνηση της Apollo έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο παγκόσμιος κλάδος των αερομεταφορών αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί λόγω των περιορισμών στην προσφορά μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Τον περασμένο μήνα, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) προειδοποίησε ότι η κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως αναμένεται να μειωθεί στο μισό φέτος, καθώς το κόστος καυσίμων αυξάνεται σημαντικά.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ζημιές της EasyJet διευρύνθηκαν, με την εταιρεία να καταγράφει προ φόρων ζημιές 552 εκατ. λιρών, έναντι ζημιών 394 εκατ. λιρών την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι επιδόσεις της στο δεύτερο εξάμηνο επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων και της μειωμένης ορατότητας για τη μελλοντική ζήτηση.

Αναλυτές της Bernstein εκτιμούν ότι η εξαγορά από την Apollo αυξάνει τις πιθανότητες να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία της EasyJet, ωστόσο σημειώνουν ότι για να δικαιολογηθεί το τίμημα της συμφωνίας θα απαιτηθεί μια ιδιαίτερα φιλόδοξη αναδιάρθρωση κόστους και σημαντική βελτίωση των κερδών, πέρα από τις τρέχουσες προβλέψεις τους.