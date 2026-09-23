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Red Bull: Κέρδη 1,9 δισ. ευρώ και άλμα 22% στις αθλητικές χορηγίες
Επιχειρήσεις
14:58 - 23 Σεπ 2026

Red Bull: Κέρδη 1,9 δισ. ευρώ και άλμα 22% στις αθλητικές χορηγίες

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, τα καθαρά κέρδη της Red Bull ενισχύθηκαν κατά 12% το 2025 και ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες για χορηγίες αυξήθηκαν κατά 22%, ενώ οι πληρωμές προς αθλητές και αθλητικές ομάδες αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού μάρκετινγκ της εταιρείας.  

Η Red Bull αποτελεί ιδιωτική εταιρεία και εδώ και χρόνια εφαρμόζει πολιτική μηδενικού χρέους. Ως αποτέλεσμα, τα διαθέσιμα στοιχεία για τις οικονομικές επιδόσεις της προκύπτουν κυρίως από τις ετήσιες εκθέσεις που κατατίθενται στο αυστριακό εταιρικό μητρώο.

Ενισχύει την παρουσία της στον αθλητισμό

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει εντείνει σημαντικά την παρουσία της στον χώρο του αθλητισμού, διευρύνοντας τις επενδύσεις της πέρα από τους δύο βασικούς τομείς στους οποίους έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία, δηλαδή το ποδόσφαιρο και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Μέσα στο 2025, η Red Bull ενίσχυσε το αθλητικό της χαρτοφυλάκιο με μια ομάδα ράγκμπι στο Νιούκαστλ, ενώ την ίδια χρονιά προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της στην ομάδα ιστιοπλοΐας Alinghi.

Η συγκεκριμένη στρατηγική εντάσσεται στη συνολική προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η εταιρεία για το μάρκετινγκ και την προβολή του brand της, με τους αθλητές και τις ομάδες να αποτελούν βασικό μέρος της παγκόσμιας επικοινωνιακής της δραστηριότητας.

Η αμερικανική αγορά βασικός μοχλός ανάπτυξης

Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της Red Bull το 2025 είχαν οι πωλήσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας.

Ωστόσο, η Red Bull βρίσκεται αντιμέτωπη με εντονότερο ανταγωνισμό στην αμερικανική αγορά, καθώς στην κατηγορία των ενεργειακών ποτών έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέοι ισχυροί παίκτες, μεταξύ των οποίων και η Celsius.

Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνα των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Red Bull επιχείρησε να περιορίσει τον ανταγωνισμό από ενεργειακά ποτά που διατίθενται σε συσκευασίες μεγαλύτερες από τα παραδοσιακά κουτάκια των 250 ml.

Οι ιδιοκτήτες και οι διανομές

Η Red Bull δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το μέρισμα που αφορά τα αποτελέσματα του 2025. Ωστόσο, οι δισεκατομμυριούχοι ιδιοκτήτες της εταιρείας, Μαρκ Μάτεσιτς και η οικογένεια Γιουβιντία, εισέπραξαν συνολικά 1,3 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2025.

Η συγκεκριμένη καταβολή αποτελεί τη μεγαλύτερη διανομή προς τους ιδιοκτήτες της Red Bull από το 2021, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη χρηματική ροή προς τους μετόχους της εταιρείας.

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