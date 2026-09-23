Y/KNOT Invest: Πρώτη ναύλωση του AMETHYST - Έσοδα μεταξύ 3 και 5,5 εκατ. δολαρίων

Η Y/KNOT Invest, η ελληνική ναυτιλιακή Α.Ε. που άνοιξε τον κύκλο της παρουσίας ναυτιλιακών εταιρειών στην Euronext Athens, ανακοινώνει την πρώτη συμφωνία ναύλωσης του δεξαμενόπλοιου AMETHYST, το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στον στόλο της. Η ναύλωση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να έχει συνολική διάρκεια από 2,5 έως 3,5 μήνες.

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα μεταξύ 3 και 5,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της χρονοναύλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το AMETHYST αποκτήθηκε στα τέλη Ιουνίου έναντι συνολικού τιμήματος 44 εκατ. δολαρίων και εντάχθηκε άμεσα στην εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.

Η Y/KNOT Invest παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της, επιδιώκοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεών της και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, με στόχο τη δημιουργία ελκυστικών αποδόσεων για τους μετόχους της.