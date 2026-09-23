Μη διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης των συστημάτων

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Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της απόδοσης και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε αναβάθμιση των υποδομών αποθήκευσης δεδομένων.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 22:00 έως και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.

Κατά το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με:

Εφαρμογή ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ:

Υποβολή δηλώσεων

Υποβολή καταλόγων

Υποβολή συμβολαίων από συμβολαιογράφους,

Γνωστοποίηση στοιχείων συζύγων και τέκνων

Υποβολή καταγγελιών

Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, όπως ΨΥΔΗΠΕΕΚ & Πρωτόκολλο Κτηματικών, Αιτήσεις Κοινωφελών Περιουσιών, Μητρώο Μισθώσεων Αιγιαλού – Καταγγελιών (MyCoast), Μισθώσεων όμορων αιγιαλών, Ηλ. δημοπρασίες απλής χρήσης αιγιαλού (Eauctions), Αιτήσεις εξαγοράς διακατεχόμενων δημόσιων ακινήτων, Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών (Valuemaps.gov.gr), Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών (Εσωτερική διαχειριστική εφαρμογή και Αιτήσεις Εκτιμητών)

Εφαρμογή Υποστήριξης Πληρωμών Κρατικής Αρωγής του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Όπως κάθε φορά, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.