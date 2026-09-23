Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή η γραμματέας του ιατρείου – Αποφυλάκιση με «βραχιολάκι» θα ζητήσει ο γιατρός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, να αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία της έρευνας.

Χθες πέρασε το κατώφλι του 32ου ανακριτή η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία βρισκόταν στη βάρδια της την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε τον χώρο. Η ίδια είχε ήδη δώσει δύο καταθέσεις στην Αστυνομία κατά το προανακριτικό στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της στον ανακριτή η 28χρονη φέρεται να ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο ιατρείο περίπου στις 15:30. Όπως φέρεται να κατέθεσε, περίπου την ίδια ώρα προσήλθε στον χώρο ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ενώ ο ίδιος ο γιατρός φέρεται να ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και να ξεκουραζόταν.

Με βάση την ίδια κατάθεση, ο ασθενής παρέμεινε στο ιατρείο έως τις 16:10. Εν τω μεταξύ, στις 16:06 φέρεται να πραγματοποιήθηκε συνταγογράφηση, με το σχετικό έγγραφο να έχει προσκομιστεί και από τον κατηγορούμενο γιατρό κατά την απολογία του.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η αναφορά της γραμματέως σχετικά με την κλήση στο ΕΚΑΒ. Όπως είχε αναφέρει ήδη στις προανακριτικές της καταθέσεις στις Αρχές, υποστήριξε ότι ήταν εκείνη που επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, τόσο μέσω του κινητού της τηλεφώνου όσο και από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου.

Παράλληλα, ο ανακριτής αναμένεται να εξετάσει και άλλους εργαζομένους του ιατρείου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην πορεία της έρευνας έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις τόσο ως προς την ακριβή ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο όσο και σχετικά με το αν και πότε βρισκόταν στον χώρο ο γιατρός.

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Σημαντικά στοιχεία αναμένεται να προκύψουν και από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Τα δεδομένα που θα εξεταστούν εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των επικοινωνιών της γιατρού που περιλαμβάνεται μεταξύ των κατηγορουμένων με τον υπνοθεραπευτή, καθώς και των επαφών της με άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου προσώπου στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε, η αστυνομική έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμεί η επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της έρευνας. Ως εκ τούτου, όπως σημείωσε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου προσώπου, είτε με τη μορφή παροχής συνδρομής είτε μέσω υπόθαλψης κατηγορουμένου ή ακόμη και μέσω παροχής ψευδών στοιχείων στις Αρχές.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης καλούνται εκ νέου πρόσωπα που είχαν καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο, ενώ εξετάζονται και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει αρχικά και τα στοιχεία τους προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

Καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση θεωρούνται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σε ό,τι αφορά τους δύο γιατρούς που έχουν κατηγορηθεί και τεθεί σε προσωρινή κράτηση, η υπεράσπισή τους έχει προθεσμία έως την Παρασκευή προκειμένου να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μόνο ο 58χρονος γιατρός φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αποφυλάκισή του. Ειδικότερα, φέρεται να εξετάζει την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, μέσω του λεγόμενου «βραχιολιού».

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