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«Μπάσιμο» στο χώρο της τηλεόρασης από το Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Έτοιμος να λανσάρει νέο κανάλι
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
16:32 - 22 Σεπ 2026

«Μπάσιμο» στο χώρο της τηλεόρασης από το Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Έτοιμος να λανσάρει νέο κανάλι

Reporter.gr Newsroom
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Στον χώρο της τηλεόρασης ετοιμάζεται να επεκταθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζεται έτοιμος να λανσάρει νέο τηλεοπτικό κανάλι.

Ειδικότερα, το νέο εγχείρημα του κ. Γιαννακόπουλου αναμένεται να φέρει την ονομασία CNN Greek TV, σηματοδοτώντας την είσοδο του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στην τηλεοπτική αγορά.

Έτσι, ο κ. Γιαννακόπουλος πρόκειται να προστεθεί στη λίστα των ιδιοκτητών αθλητικών ομάδων που έχουν αποκτήσει παρουσία και στην τηλεόραση.

Να σημειωθεί ότι η DPG Digital Media είχε κάνει το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήδη από το 2016, όταν λάνσαρε ομώνυμη ιστοσελίδα.

Πλέον, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη λειτουργίας του νέου αυτού τηλεοπτικού εγχειρήματος, με το CNN Greek TV να ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στο τηλεοπτικό τοπίο.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 20:43
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