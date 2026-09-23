ΕΚΤ: Σχεδόν 10 εκατ. πολίτες συμμετείχαν στην επιλογή των νέων χαρτονομισμάτων ευρώ

Σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι από την Ευρώπη αλλά και άλλες περιοχές του κόσμου συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση της ΕΚΤ για τον σχεδιασμό της επόμενης σειράς χαρτονομισμάτων του ευρώ, εκφράζοντας τις προτιμήσεις τους ανάμεσα σε δέκα προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί γύρω από δύο θεματικές: τον «Ευρωπαϊκό πολιτισμό» και τα «Ποτάμια και πουλιά».

Συνολικά, 9,96 εκατομμύρια άτομα έλαβαν μέρος στο ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ, με την τράπεζα να επισημαίνει ότι η συμμετοχή ήταν σημαντική τόσο στο σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης όσο και στις διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες.

«Ο εντυπωσιακός αυτός αριθμός καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για το πώς θα είναι τα χαρτονομίσματα που θα χρησιμοποιούν στο μέλλον», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως σημείωσε, η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία επανασχεδιασμού αποτελεί σημαντικό βήμα για την προετοιμασία της επόμενης σειράς χαρτονομισμάτων.

Στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχε το 2,6% του πληθυσμού της Ευρωζώνης, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανταπόκριση των νεότερων πολιτών. Συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων ήταν κάτω των 35 ετών.

Η ΕΚΤ προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτυπώνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις απόψεις του πληθυσμού της Ευρωζώνης, θα προχωρήσει στην επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση καθιερωμένων στατιστικών μεθόδων.

Οι προτάσεις για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 23 Ιουλίου έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σχετικά με τις δέκα προτάσεις σχεδιασμού που είχαν φτάσει στην τελική φάση της διαδικασίας.

Οι δέκα προτάσεις εντάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες, την «Ευρωπαϊκό πολιτισμό» και τα «Ποτάμια και πουλιά».

Παράλληλα με τη δημόσια έρευνα της ΕΚΤ, πραγματοποιήθηκε και ξεχωριστή δημοσκόπηση από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών. Η έρευνα βασίστηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της Ευρωζώνης και περιλάμβανε τα ίδια ερωτήματα με τη δημόσια διαβούλευση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Για την τελική επιλογή του σχεδιαστικού concept των νέων χαρτονομισμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών. Στη διαδικασία θα συνυπολογιστούν επίσης οι συστάσεις της ανεξάρτητης κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σχεδιασμού, καθώς και η τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων.

Η τελική απόφαση αναμένεται προς τα τέλη του 2026.

Η ΕΚΤ έχει διευκρινίσει ότι, στο παρόν στάδιο, δεν θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα που αφορούν ξεχωριστά καθεμία από τις δέκα προτάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη λήψη της τελικής απόφασης, θα δοθεί στη δημοσιότητα αναλυτική έκθεση, στην οποία θα παρουσιάζεται η αξιολόγηση κάθε πρότασης, καθώς και τα αποτελέσματα ανά χώρα.

Πότε θα κυκλοφορήσουν τα νέα χαρτονομίσματα

Η επιλογή του σχεδιασμού από την ΕΚΤ δεν σημαίνει ότι τα νέα χαρτονομίσματα θα κυκλοφορήσουν αμέσως.

Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το σχέδιο που θα επιλεγεί θα χρειαστεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία και προσαρμογές, προκειμένου να μετατραπεί σε ένα πραγματικό χαρτονόμισμα που θα μπορεί να παραχθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία.

Η νέα σειρά θα ενσωματώνει ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενώ προβλέπονται επίσης βελτιώσεις που θα αφορούν την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα των χαρτονομισμάτων.

Με βάση τον σημερινό σχεδιασμό της ΕΚΤ, η σταδιακή κυκλοφορία της νέας σειράς χαρτονομισμάτων αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Τα υφιστάμενα χαρτονομίσματα του ευρώ, πάντως, δεν πρόκειται να αποσυρθούν άμεσα. Όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η σημερινή σειρά θα εξακολουθήσει να αποτελεί νόμιμο χρήμα και θα κυκλοφορεί παράλληλα με τη νέα σειρά.