Τουρκία: Μισό εκατομμύριο επενδυτές έπεσαν θύμα του σκανδάλου των αμοιβαίων

Σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές έχουν τοποθετήσεις σε περισσότερα από 100 τουρκικά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια, συνολικής αξίας περίπου 18 δισ. δολαρίων, των οποίων η εκκαθάριση διατάχθηκε από τις τουρκικές αρχές την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι αγορές βρίσκονταν υπό ισχυρές πιέσεις.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 455.758 ιδιώτες επενδυτές κατείχαν μερίδια στα αμοιβαία κεφάλαια που επηρεάστηκαν από την απόφαση. Τα στοιχεία προέρχονται από τα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων της χώρας.

Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Μεταξύ άλλων, έλαβαν μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας της τουρκικής λίρας, ενώ χαλάρωσαν ορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και κανόνες που αφορούν τα περιθώρια ασφαλείας.

Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες καθώς ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια αντιμετώπισαν προβλήματα στην ανταπόκριση σε αιτήματα επενδυτών για αναλήψεις, κατά τη διάρκεια της έντονης πτώσης που κατέγραψε η τουρκική χρηματιστηριακή αγορά.

Διευρύνεται η έρευνα στην Τουρκία

Την ίδια ώρα, οι τουρκικές αρχές διευρύνουν την έρευνα που ξεκίνησε η εισαγγελία την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τις ποινικές καταγγελίες που υπέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με συναλλαγές στις μετοχές των τουρκικών εταιρειών Katilimevim, Gundogdu Gida και Destek Finans.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, πέντε άτομα που είχαν συλληφθεί τις τελευταίες ημέρες οδηγήθηκαν την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου. Μετά την ακροαματική διαδικασία αποφασίστηκε να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης τους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, ωστόσο, το υπουργείο ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν παραβιάσεις της τουρκικής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και βαριά απάτη.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, απάτη που φέρεται να διαπράχθηκε από στελέχη εταιρειών ή άλλα πρόσωπα που ενεργούσαν για λογαριασμό επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων.