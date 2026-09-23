ΔΥΠΑ: Συνολικά 103 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο

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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προγραμματίζει για τον Οκτώβριο τη διεξαγωγή 103 εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής, τα οποία απευθύνονται σε πολίτες που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.

Από το σύνολο των εργαστηρίων, 81 θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία σε 55 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), ενώ τα υπόλοιπα 22 θα διεξαχθούν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με τη συνδρομή εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι παρέχουν στους συμμετέχοντες πρακτική καθοδήγηση για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση εργασίας.

Παράλληλα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα βασικά στάδια που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις και εργαλεία για την επαγγελματική τους πορεία.

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

-Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

-Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

-Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

-Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

-Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

-Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

-Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

-Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

-Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

-Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

-Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον

-Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δημιουργία Βιογραφικού

-Δια ζώσης εργαστήρια

Τα δια ζώσης εργαστήρια διαρκούν 3 ώρες. Η ώρα έναρξης κυμαίνεται από τις 09:00 έως τις 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2.

Οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με email από το ΚΠΑ2.

Το πρόγραμμα των δια ζώσης εργαστηρίων είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:

https://www.dypa.gov.gr/dia-zosis-ergastiria?tab=proghramma-erghastirion&tab2=proghramma-erghastirion-2026&tab3=

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα 22 διαδικτυακά εργαστήρια διαρκούν 2 ώρες το καθένα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα και τις θεματικές ενότητες και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Σε κάθε διαδικτυακό εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν έως 50 άτομα. Τηρείται σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις του εργαστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα διαδικτυακά εργαστήρια.