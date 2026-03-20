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Γερμανικό 10ετές σε υψηλό 15 ετών: Πληθωριστικές ανησυχίες λόγω του πολέμου «αναστατώνουν» τις αγορές
Ομόλογα
18:29 - 20 Μαρ 2026

Γερμανικό 10ετές σε υψηλό 15 ετών: Πληθωριστικές ανησυχίες λόγω του πολέμου «αναστατώνουν» τις αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την περίοδο της κρίσης χρέους της ευρωζώνης.

Την Παρασκευή 20/3, η απόδοση του bund αναφοράς για το γερμανικό δημόσιο έφτασε στο 3,025%, σημειώνοντας ημερήσια αύξηση 7 μονάδων βάσης. Η άνοδος αποδίδεται στις ανησυχίες των επενδυτών λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, που έχει αναστατώσει τις αγορές ενέργειας, και στην προετοιμασία για πιθανά πληθωριστικά σοκ στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε την Πέμπτη αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά υπογράμμισε ότι παρακολουθεί στενά την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Η αύξηση της απόδοσης σημαίνει ότι οι τιμές των ομολόγων μειώνονται, καθώς η σχέση τους είναι αντιστρόφως ανάλογη.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2026 - 18:35
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