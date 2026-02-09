Πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα μετά από πληροφορίες για περιορισμό κινεζικών τοποθετήσεων

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα κινήθηκαν πτωτικά σήμερα, Δευτέρα (9/2), μετά από πληροφορίες ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές κάλεσαν τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να περιορίσουν την έκθεσή τους σε τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο έως και τεσσάρων μονάδων βάσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, φτάνοντας το 4,25%, από επίπεδα κοντά στο 4,22% νωρίτερα. Την ίδια ώρα, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot κατέγραψε πτώση 0,1%.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, Κινέζοι αξιωματούχοι φέρονται να παρότρυναν τις τράπεζες να περιορίσουν τις αγορές αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ ζήτησαν από όσα ιδρύματα διαθέτουν αυξημένη έκθεση να προχωρήσουν σε μείωση των θέσεών τους. Η κίνηση παρουσιάστηκε ως μέτρο διαφοροποίησης έναντι επενδυτικού κινδύνου και όχι ως αποτέλεσμα γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων ή ένδειξη απώλειας εμπιστοσύνης στην πιστοληπτική αξιολόγηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συγκεκριμένη οδηγία δεν επεκτείνεται στα κρατικά συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας που είναι τοποθετημένα σε αμερικανικά ομόλογα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί «το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του “αντίο Αμερική”», δήλωσε ο Μάικλ Μπράουν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Pepperstone Group. Όπως ανέφερε, συνδέεται «με την ευρύτερη τάση που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, όχι μόνο λόγω των επιθέσεων στην ανεξαρτησία της Fed, αλλά και εξαιτίας της αυξανόμενης αστάθειας της γεωπολιτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ».

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι δεν παρείχαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως προς το εύρος ή το χρονοδιάγραμμα των περιορισμών. Παρά το γεγονός ότι οι εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον παραμένουν αισθητές, οι διμερείς σχέσεις εμφανίζονται πιο σταθερές μετά την εμπορική εκεχειρία που επιτεύχθηκε το προηγούμενο έτος.