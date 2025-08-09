Ελλάδα: Ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων στη Γάζα από την Πολεμική Αεροπορία - Το μήνυμα Μητσοτάκη

Δύο αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν ρίψη 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής στη Γάζα, σύμφωνα με ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως επεσήμανε, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα «συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».