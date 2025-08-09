Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα: Ο πόλεμος, οι όροι και η «σκακιέρα» της ειρήνης

Πριν από την εκλογή του στην αμερικανική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διακηρύξει ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία «μέσα σε μία μέρα». Από τότε έχουν περάσει 200 μέρες και οι μάχες συνεχίζονται.

Η πολυαναμενόμενη πρώτη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Βλαντίμιρ Πούτιν κλείδωσε για την Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Αλάσκα, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για ειρηνική λύση. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα ακολουθήσει και δεύτερη επίσκεψη Τραμπ στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, εξήγησε ότι η επιλογή της Αλάσκας είναι «λογική» για πρακτικούς λόγους, αφού η ρωσική αποστολή θα πετάξει απλώς πάνω από το Βερίγγειο Πορθμό.

Στοίχημα πολιτικού κύρους για τον Τραμπ

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, η κίνηση αυτή ενισχύει την εικόνα του ως «διαπραγματευτή της ειρήνης». Ο στενός του φίλος, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρότεινε πρόσφατα για Νόμπελ Ειρήνης.

Τα σχέδια της Ουάσινγκτον περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια κατάπαυση του πυρός και, ιδανικά, μια μακροπρόθεσμη λύση. Στόχος είναι και η προετοιμασία εδάφους για πιθανή τριμερή συνάντηση Πούτιν – Τραμπ – Ζελένσκι, κάτι για το οποίο, όμως, δεν υπάρχει συναίνεση από Μόσχα και Κίεβο.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Κρεμλίνου

Η Ρωσία θέλει να αποτρέψει κάθε περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή και να λάβει διαβεβαιώσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία. Ζητά, επίσης, την αποχώρηση νατοϊκών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και την αναγνώριση φιλορωσικής κυβέρνησης στο Κίεβο.

Κομβικό ζήτημα για τη Μόσχα παραμένει η μόνιμη προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η ουκρανική ηγεσία δηλώνει έτοιμη για ειρήνη, αλλά χωρίς παραχώρηση εδαφών ή κυριαρχίας. Η μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ θεωρείται από το Κίεβο ασπίδα ασφαλείας απέναντι σε νέες ρωσικές επιθέσεις.

Ανοιχτά μέτωπα: Σύνορα και Κριμαία

Η Ουκρανία απαιτεί επιστροφή στα προπολεμικά σύνορα, ενώ η Ρωσία κατέχει ήδη μεγάλα τμήματα Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια, τα οποία θεωρεί «ρωσική επικράτεια».

Η Κριμαία αποτελεί ξεχωριστό σημείο τριβής: προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014 μετά από μη αναγνωρισμένο δημοψήφισμα και παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο.