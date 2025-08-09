ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα: Ο πόλεμος, οι όροι και η «σκακιέρα» της ειρήνης
Ειδήσεις
15:29 - 09 Αυγ 2025

Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα: Ο πόλεμος, οι όροι και η «σκακιέρα» της ειρήνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πριν από την εκλογή του στην αμερικανική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διακηρύξει ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία «μέσα σε μία μέρα». Από τότε έχουν περάσει 200 μέρες και οι μάχες συνεχίζονται.

Η πολυαναμενόμενη πρώτη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Βλαντίμιρ Πούτιν κλείδωσε για την Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Αλάσκα, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για ειρηνική λύση. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα ακολουθήσει και δεύτερη επίσκεψη Τραμπ στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, εξήγησε ότι η επιλογή της Αλάσκας είναι «λογική» για πρακτικούς λόγους, αφού η ρωσική αποστολή θα πετάξει απλώς πάνω από το Βερίγγειο Πορθμό.

Στοίχημα πολιτικού κύρους για τον Τραμπ

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, η κίνηση αυτή ενισχύει την εικόνα του ως «διαπραγματευτή της ειρήνης». Ο στενός του φίλος, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρότεινε πρόσφατα για Νόμπελ Ειρήνης.

Τα σχέδια της Ουάσινγκτον περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια κατάπαυση του πυρός και, ιδανικά, μια μακροπρόθεσμη λύση. Στόχος είναι και η προετοιμασία εδάφους για πιθανή τριμερή συνάντηση Πούτιν – Τραμπ – Ζελένσκι, κάτι για το οποίο, όμως, δεν υπάρχει συναίνεση από Μόσχα και Κίεβο.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Κρεμλίνου

Η Ρωσία θέλει να αποτρέψει κάθε περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή και να λάβει διαβεβαιώσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία. Ζητά, επίσης, την αποχώρηση νατοϊκών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και την αναγνώριση φιλορωσικής κυβέρνησης στο Κίεβο.

Κομβικό ζήτημα για τη Μόσχα παραμένει η μόνιμη προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η ουκρανική ηγεσία δηλώνει έτοιμη για ειρήνη, αλλά χωρίς παραχώρηση εδαφών ή κυριαρχίας. Η μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ θεωρείται από το Κίεβο ασπίδα ασφαλείας απέναντι σε νέες ρωσικές επιθέσεις.

Ανοιχτά μέτωπα: Σύνορα και Κριμαία

Η Ουκρανία απαιτεί επιστροφή στα προπολεμικά σύνορα, ενώ η Ρωσία κατέχει ήδη μεγάλα τμήματα Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια, τα οποία θεωρεί «ρωσική επικράτεια».

Η Κριμαία αποτελεί ξεχωριστό σημείο τριβής: προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014 μετά από μη αναγνωρισμένο δημοψήφισμα και παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ–Ευρώπης–Ουκρανίας στο Λονδίνο για το ουκρανικό
Ειδήσεις

Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ–Ευρώπης–Ουκρανίας στο Λονδίνο για το ουκρανικό

Τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι–Στάρμερ - Στο επίκεντρο η ενίσχυση της διπλωματίας και το ουκρανικό
Ειδήσεις

Τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι–Στάρμερ - Στο επίκεντρο η ενίσχυση της διπλωματίας και το ουκρανικό

«Κόκκινος» συναγερμός για πυρκαγιές αύριο (10/8) - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Ειδήσεις

«Κόκκινος» συναγερμός για πυρκαγιές αύριο (10/8) - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο
Ειδήσεις

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot
Ειδήσεις

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία
Ειδήσεις

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 23:38

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:27

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:07

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:59

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:45

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:27

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Πολιτική
27/05/2026 - 22:15

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ