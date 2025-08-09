Βαρύς ο «πέλεκυς» για εικονικές ακινησίες οχημάτων
Οικονομία
15:35 - 09 Αυγ 2025

Γιώργος Αλεξάκης
Στο κυνήγι των «εικονικών ακινησιών» οχημάτων επιδίδεται η ΑΑΔΕ ενεργοποιώντας βαριά πρόστιμα που φτάνουν έως και 30.000 ευρώ και μάλιστα αναδρομικά από το Δεκέμβριο του 2020. 

Συγκεκριμένα σε περιπτώσεις οχημάτων, τα οποία ενώ έχουν τεθεί σε ακινησία εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με ή χωρίς πινακίδες ή να είναι σταθμευμένα σε άλλο σημείο από εκείνο το οποίο είχε αναφερθεί στη δήλωση ακινησίας ο πέλεκυς πέφτει βαρύς.

Συγκεκριμένα, απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καταγράφει με ακρίβεια την όλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Βάση αυτής, προβλέπεται η ειδοποίηση και κλήση των ιδιοκτητών για κατάθεση εξηγήσεων πριν από την επιβολή των προστίμων. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι ιδιοκτήτριες δεν ανταποκριθούν στην κλήση της ΑΑΔΕ ή δεν αιτιολογήσουν την παράβαση τους, εντός διαστήματος 10 ημερών, τότε θα τους επιβληθούν βαριά πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι με βάση τη νομοθεσία εφόσον εντοπίζεται όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία, αλλά κυκλοφορεί, ή φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ή ακόμη είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντοπισμού και το πρόστιμο μη καταβολής αυτών που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ.

Μάλιστα, εάν ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια είναι υπότροπος ή υπότροπη, το διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ τριπλασιάζεται και αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/τριας ή κατόχου του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία. Η υποτροπή συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη της παράβασης εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο και για το ίδιο όχημα.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ ή του τριπλάσιου αυτού, σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται στον συνιδιοκτήτη του οχήματος που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που όχημα δηλωμένο σε ακινησία κυκλοφορεί, φέρει πινακίδες ή είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο προβλέπεται:

  • Εάν περιέλθουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημόσια έγγραφα από Υπηρεσίες βάσει των οποίων έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχων αρμοδιότητάς τους όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία είτε να κυκλοφορεί, είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας, τότε υπάλληλοι του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους της Δ.Ο.Υ ή υπάλληλοι της Υποδιεύθυνσης Β'- Έμμεσης Φορολογίας του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης, συντάσσουν και υπογράφουν κλήση προς ακρόαση στην οποία αναγράφονται οι ως άνω διαπιστώσεις με τις οποίες στοιχειοθετείται η παράβαση.
  • Στην κλήση προς ακρόαση αναφέρονται τα στοιχεία των διαπιστώσεων με τα οποία στοιχειοθετείται η παράβαση, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή ο αριθμός πλαισίου αυτού, ο ακριβής τόπος (οδός, αριθμός, πόλη) και ο χρόνος παράβασης, με επισυναπτόμενη τη φωτογραφία της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει και εάν η παράβαση αφορά σε όχημα που κυκλοφορεί τα στοιχεία του οδηγού (ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου). Η κλήση προς ακρόαση κοινοποιείται.
  • Οι απόψεις του ιδιοκτήτη ή κατόχου ο οποίος δήλωσε το όχημα σε ακινησία υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, ή μέσω της πλατφόρμας myCAR ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης. Σε περίπτωση αποδοχής των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου που δήλωσε το όχημα σε ακινησία και μη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, κοινοποιείται έγγραφη ενημέρωση περί αποδοχής των απόψεών του.
  • Σε περίπτωση απόρριψης των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου ή κατόπιν παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της ΑΑΔΕ πράξη επιβολής προστίμου, με πλήρη αιτιολογία. Η πράξη επιβολής του διοικητικού προστίμου κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.
  • Τα πρόστιμα επιβάλλονται για παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί από την έναρξη ισχύος του ν. 4758/2020 ήτοι από 4 Δεκεμβρίου 2020 και μετά για τις οποίες εκκρεμεί η επιβολή του διοικητικού προστίμου.
