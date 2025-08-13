ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
O Όμιλος Σαρακάκη υποστηρίζει την ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση άγριων ζώων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
Ειδήσεις
22:00 - 13 Αυγ 2025

O Όμιλος Σαρακάκη υποστηρίζει την ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση άγριων ζώων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τα τελευταία χρόνια είναι σταθερός και υπερήφανος υποστηρικτής του πολύτιμου έργου του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ.

Οι εκτεταμένες και καταστροφικές πυρκαγιές που δυστυχώς έχουν ξεσπάσει για άλλη μία χρονιά, δοκιμάζουν την ετοιμότητα της ΑΝΙΜΑ η οποία δέχεται καθημερινά εκατοντάδες άγρια ζώα που έχουν πληγεί σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΠΑ, οι πυρκαγιές αποτελούν μεγάλης κλίμακας διαταραχές που μεταβάλλουν δραματικά το τοπίο καθώς και τις παραμέτρους των οικοσυστημάτων. Ως συνέπεια, αποσταθεροποιούνται οι λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και επέρχονται μεταβολές στη δομή και τη σύνθεση των φυτικών και ζωικών βιοκοινοτήτων. Οι πληθυσμοί ζώων και φυτών υφίστανται απότομη και ραγδαία μείωση ενώ οι αλλαγές του εδάφους μετά από μία πυρκαγιά συνεχίζουν να επηρεάζουν τους οργανισμούς καιρό μετά το γεγονός.

Την ίδια στιγμή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο εμφανείς στα ζώα που περιθάλπει η ΑΝΙΜΑ. Κάθε καλοκαίρι, εκατοντάδες άγρια ζώα φτάνουν στις εγκαταστάσεις της με εγκαύματα, σοβαρή αφυδάτωση και εξάντληση από τον καύσωνα. Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται, ο ρόλος της ΑΝΙΜΑ γίνεται πιο κρίσιμος καθώς προσφέρει άμεση φροντίδα στην άγρια ζωή που πλήττεται από την κλιματική κρίση.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη δήλωσε σχετικά: «Το 2025, η ΑΝΙΜΑ κλείνει αισίως 20 χρόνια από την ίδρυσή της. Είκοσι χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, 365 ημέρες τον χρόνο. Tα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τον Δεκαπενταύγουστο, η ΑΝΙΜΑ δέχεται άγρια ζώα, απαντάει τηλέφωνα μέχρι τα μεσάνυχτα και δίνει οδηγίες για επείγοντα περιστατικά δίνοντας λύση και ανακούφιση στην αγωνία όποιου ανθρώπου βρίσκει ένα τραυματισμένο ή υπό απειλή άγριο ζώο. Ως Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με γνώμονα τη θεμελιώδη αρχή και δέσμευσή μας να είμαστε ωφέλιμοι στην κοινωνία και το περιβάλλον, αναλαμβάνουμε την κάλυψη μέρους των οικονομικών αναγκών της ΑΝΙΜΑ που έχουν παρουσιαστεί λόγω της έκτακτής και επείγουσας κατάστασης. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επανάκαμψη της λειτουργίας των οικοσυστημάτων υποστηρίζοντας το έργο των εθελοντών, των κτηνιάτρων, των βιολόγων, των δασολόγων και των ειδικών επιστημόνων της ΑΝΙΜΑ που αποτελούν την Επιστημονική Επιτροπή του φορέα.»

Η συγκεκριμένη δράση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη συνδέεται άμεσα με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα, Στόχος 14: Ζωή στη Στεριά

Η Μαρία Γανωτή, Πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ, σε ευχαριστήρια επιστολή της δήλωσε: «Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη για την εκ νεου στήριξη του έργου μας. Η συμβολή σας στη διάσωση και περίθαλψη της ελληνικής φύσης και πανίδας μέσω της ενίσχυσης του φορέα μας, είναι πολύτιμη και σας είμαστε ευγνώμονες. Η συμπαράστασή σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε σε μία δύσκολη περίοδο όπως αυτή με τους καύσωνες και τις δασικές πυρκαγιές.»

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2025 - 20:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν διά της βίας – Προτεραιότητα η κατάπαυση πυρός
Πολιτική

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν διά της βίας – Προτεραιότητα η κατάπαυση πυρός

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές – Υψηλό 13 ετών ο ισπανικός IBEX
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές – Υψηλό 13 ετών ο ισπανικός IBEX

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι
Ειδήσεις

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου
Ειδήσεις

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 43 μεταναστών
Ειδήσεις

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 43 μεταναστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ