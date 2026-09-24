Πυρκαγιά στη Φθιώτιδα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 14:00.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Λαμιέων, έχοντας διαθέσει υδροφόρα για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drones, τα οποία είναι εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες, παρέχοντας συνεχή εικόνα από την περιοχή.

Έρευνα για τα αίτια

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν και εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς.