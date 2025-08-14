Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια και την Εύβοια. Οι άνεμοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν, αγγίζοντας τοπικά τα 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 32 στο Αιγαίο.

Το Σάββατο 16 Αυγούστου προβλέπεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα. Δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί, τοπικά έως 8 μποφόρ.

Την Κυριακή 17 Αυγούστου, αναμένονται παροδικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατεί ηλιοφάνεια.

Το φετινό τριήμερο λοιπόν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις καλοκαιρινές αποδράσεις, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές βροχές και δυνατούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Δευτέρα 18 Αυγούστου

Η νέα εβδομάδα θα ανοίξει με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές, αλλά και απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν βόρεια διεύθυνση, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή.