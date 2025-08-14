Γερμανική οικονομία: Επενδυτικός «ενισχυτής» για πάντα – Η πρόταση του ifo
10:27 - 14 Αυγ 2025

Γερμανική οικονομία: Επενδυτικός «ενισχυτής» για πάντα – Η πρόταση του ifo

Reporter.gr Newsroom
Η φθίνουσα απόσβεση, όπως είναι ήδη δυνατή στο πλαίσιο του «επενδυτικού ενισχυτή», θα πρέπει να εισαχθεί μόνιμα στη Γερμανία.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα πρόσφατης μελέτης του Ινστιτούτου ifo, στην οποία προσομοιώθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων στη φορολογία επιχειρήσεων (γνωστών και ως «επενδυτικοί ενισχυτές») στη Γερμανία.

«Τόσο η προγραμματισμένη μείωση του φόρου εταιρειών όσο και η εισαγωγή φθίνουσας απόσβεσης θα αυξήσουν το απόθεμα κεφαλαίου και, κατ’ επέκταση, τις επενδύσεις μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Αντρέας Πάιχλ, Διευθυντής του Κέντρου Μακροοικονομίας και Ερευνών του ifo και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Η φθίνουσα απόσβεση αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική. Στο μοντέλο, οδηγεί σε σημαντική αύξηση του αποθέματος κεφαλαίου – δηλαδή των πόρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια οικονομία για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών – ιδιαίτερα για διαρκή κεφαλαιουχικά αγαθά. Παράλληλα, επιβαρύνει ελάχιστα τον κρατικό προϋπολογισμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι σχεδόν αυτοχρηματοδοτούμενη. Η μείωση του φόρου εταιρειών αυξάνει επίσης τις επενδύσεις, αλλά μειώνει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα, με καθαρή απώλεια περίπου 11 δισ. ευρώ ετησίως.

«Θα είχε νόημα να εισαχθεί η φθίνουσα απόσβεση όχι μόνο για περιορισμένο διάστημα έως το 2027, αλλά μόνιμα. Αυτό θα δημιουργούσε βεβαιότητα στον προγραμματισμό, θα σταθεροποιούσε τα επενδυτικά κίνητρα και θα ενίσχυε τη Γερμανία ως επιχειρηματικό κέντρο – με διαχειρίσιμο δημοσιονομικό κόστος», ανέφερε ο συν-συγγραφέας και ερευνητής του ifo, Μανουέλ Μένκχοφ. Οι ερευνητές προτείνουν επίσης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάσουν εάν άλλα φορολογικά εργαλεία, όπως η διεύρυνση της δυνατότητας μεταφοράς ζημιών στο παρελθόν (loss carryback), μπορούν να προσφέρουν στοχευμένη στήριξη στις επιχειρήσεις σε περιόδους αβεβαιότητας.

