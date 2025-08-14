Ήπιες ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές στον απόηχο των στοιχείων για τη βρετανική ανάπτυξη
10:47 - 14 Αυγ 2025

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές στον απόηχο των στοιχείων για τη βρετανική ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
Ήπια άνοδο σημειώνουν οι Ευρωαγορές στο άνοιγμα της Πέμπτης (14/8), στον απόηχο της ανακοίνωσης των στοιχείων για το βρετανικό ΑΕΠ.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,2%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,31% στις 24.263,40 μονάδες, ο γαλλικός CAC κινείται ανοδικά κατά 0,39% στις 7.835,50 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,15% στις 9.152,15 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,54% στις 15.101,50 μονάδες, ο ιταλικός MIB καταγράφει άνοδο 0,78% στις 42.508,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,04% στις 7.782,43 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τη βρετανική ανάπτυξη, η οποία ενισχύθηκε απροσδόκητα κατά 0,3% το β’ τρίμηνο του 2025.

