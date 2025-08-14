«Γεννηματάς»: Η εργαζόμενη που ήταν μέσα στο ασανσέρ που υποχώρησε απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη
Ειδήσεις
11:11 - 14 Αυγ 2025

«Γεννηματάς»: Η εργαζόμενη που ήταν μέσα στο ασανσέρ που υποχώρησε απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη

Reporter.gr Newsroom
Η εργαζόμενη που βρέθηκε στον ανελκυστήρα του «Γεννηματάς» που άρχισε να υποχωρεί απαντά στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που θέλησε να υποβαθμίσει το περιστατικό.

Ο Υπουργός Υγείας με ανάρτησή του την επομένη του συμβάντος ανέφερε ότι «η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη του». Ανέφερε δε ότι «την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια».

Η τεχνολόγος του ακτινολογικού απάντησε επώνυμα στον Υπουργό Υγείας σε αυστηρό ύφος:

«Δεν θα σας ανταγωνιζόμουν στην απαράδεκτη ανάρτησή σας, αλλά οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια που διαστρέφετε κατά την προσφιλή σας τακτική.

Εργάζομαι τα τελευταία 23 χρόνια ως Τεχνολόγος Ακτινολογικού Εργαστηρίου στο Νοσοκομείο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με αυταπάρνηση και μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον ασθενή. Στις 10 Αυγούστου 2025 μου δόθηκε εντολή να ανεβώ στον 3ο όροφο του Νοσοκομείου για να διενεργήσω ακτινογραφία επί κλίνης σε ασθενή σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Και ενώ βρισκόμουν στον ανελκυστήρα με το βαρύ ακτινογραφικό μηχάνημα και έτοιμη να εξέλθω, συνέβη το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟ ο ανελκυστήρας να πέσει βίαια. Το ότι δεν πολτοποιήθηκα από το μηχάνημα οφείλεται στην άμεση αντίδραση μου και την βοήθεια ενός ατόμου, που από τύχη βρισκόταν στο σημείο.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει σε ανελκυστήρα δημόσιου Νοσοκομείου, αλλά καθώς φαίνεται πλέον το έχετε συνηθίσει. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι, προ οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, σπεύσατε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα λέγοντας οτι ο ανελκυστήρας λειτουργούσε άψογα, αφού διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά και ότι βρίσκεται σε λειτουργία. Ευτυχώς οι φωτογραφίες του άδειου φρεατίου σας διαψεύδουν. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Και μπορούν να γίνονται ανεκτά από τη διοίκηση του νοσοκομείου;

Η διαμαρτυρία μου κ. Υπουργέ δεν αφορά την διενέργεια ΕΔΕ, ούτε το γεγονός ότι έχασα τις διακοπές μου, που πράγματι είναι πολύτιμες. Αφορά την εκδικητική και ταπεινωτική συμπεριφορά της διοίκησης του νοσοκομείου, όταν τόλμησα να καταγγείλω το περιστατικό. Οι αντιφάσεις του εγγράφου μη χορήγησης άδειας το αποδεικνύουν.

Ο εργασιακός εκφοβισμός δεν θα γίνει ανεκτός. Όχι όσο το ΕΣΥ, το οποίο υπηρετώ επί 23 έτη έχει μετατραπεί σε «ΕΓΩ».

Με τιμή,
Δέσποινα Τζιάκα»

