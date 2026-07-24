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Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο
Ειδήσεις
09:16 - 24 Ιουλ 2026

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

Reporter.gr Newsroom
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Η παρατεταμένη περίοδος υψηλών θερμοκρασιών ολοκληρώνεται, καθώς ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας φέρνει ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας.      

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για έντονα και κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο παρουσιάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο σε φθινοπωρινή ή ακόμη και χειμερινή διαταραχή παρά σε καλοκαιρινό καιρικό επεισόδιο.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται από επικίνδυνα φαινόμενα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους βρίσκονται σε παραλίες, κινούνται στη θάλασσα ή συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες.

Η επιδείνωση του καιρού θα εκδηλωθεί αρχικά στη βόρεια Ελλάδα. Οι πρώτες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ οργανωμένη ζώνη καταιγίδων θα κινηθεί από το βόρειο Ιόνιο προς νοτιότερες περιοχές, επηρεάζοντας τα νησιά του Ιονίου και πιθανώς τα δυτικά ηπειρωτικά παράλια.

Καθώς θα εξελίσσεται η ημέρα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εξαπλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, στο βόρειο Αιγαίο και αργότερα στις Κυκλάδες. Αντίθετα, τα Δωδεκάνησα και το νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας αναμένεται να επηρεαστούν σε μικρότερο βαθμό.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται οι πλέον έντονες και δυνητικά επικίνδυνες εκδηλώσεις της κακοκαιρίας αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία ήδη πριν από το μεσημέρι, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία και την Ημαθία. Στη συνέχεια, το ισχυρό μέτωπο θα κινηθεί προς τη Θεσσαλία, κυρίως στα ανατολικά τμήματα και τα παράλια, ενώ θα επηρεάσει και τις Σποράδες, την Εύβοια και αργότερα την ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, πολύ ισχυρές ριπές ανέμου και τοπικά μπουρίνια, στοιχεία που αυξάνουν σημαντικά την επικινδυνότητα της μεταβολής του καιρού.

Κατά τις βραδινές ώρες, η ζώνη των ισχυρών φαινομένων θα μετακινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λήμνος, η Θάσος και η Σαμοθράκη.

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι, όμως, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα του νομού, χωρίς να αποκλείεται να επηρεαστούν και άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, υπάρχει το ενδεχόμενο τα φαινόμενα να επιμείνουν έως και αργά το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται νωρίτερα μέσα στην ημέρα, από τις μεσημβρινές ώρες, ενώ σταδιακή εξασθένηση προβλέπεται αργά το βράδυ.

Μετά τη διέλευση του βαρομετρικού συστήματος, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Στο Ιόνιο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ, ενώ στα νότια οι ριπές θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την υποχώρηση του καύσωνα που είχε ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα. Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες δύσκολα θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιοχές δεν αποκλείεται να περιοριστούν ακόμη και στους 25 βαθμούς, εξαιτίας της έντονης συννεφιάς και των βροχοπτώσεων. Στην υπόλοιπη χώρα, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά μεταξύ 29 και 32 βαθμών.

Το Σάββατο, η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν σταδιακά. Η βελτίωση του καιρού, ωστόσο, θα συνοδευτεί από ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ, καθώς και από νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Από την Κυριακή αναμένεται επιστροφή σε πιο τυπικές καλοκαιρινές συνθήκες. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς.

Η αστάθεια, πάντως, δεν φαίνεται να έχει τελειώσει. Από τη Δευτέρα ένα νέο βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, προκαλώντας νέες καταιγίδες. Την ίδια ώρα, στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε νέα άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ενδέχεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Αναστασίας Τυράσκη, το νέο αυτό κύμα αστάθειας θα είναι σύντομης διάρκειας. Από την Τρίτη θα διατηρηθούν λίγα μόνο φαινόμενα στα βόρεια, ενώ στη συνέχεια οι βοριάδες και το μελτέμι θα επανέλθουν. Με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, ο Αύγουστος αναμένεται να κάνει ποδαρικό με έντονα μελτέμια, θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και γενικά αίθριο καιρό.

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