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Τύρναβος: Μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ειδήσεις
19:44 - 18 Αυγ 2025

Τύρναβος: Μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 19:47
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