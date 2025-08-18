Τύρναβος: Μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.