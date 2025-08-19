Πλήθος δημοσιευμάτων στη Γερμανία για τη «θερμή υποδοχή» Ισραηλινών στην Ελλάδα

Η γερμανική taz φιλοξενεί ρεπορτάζ για «φαινόμενα μίσους κατά Εβραίων» στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Berliner Zeitung αναφέρεται στις κινητοποιήσεις κατά Ισραηλινών τουριστών.

Για το πρόσφατο ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη γράφει μία από τις συντάκτριες της tageszeitung, εστιάζοντας ιδίως στα φαινόμενα «μίσους κατά των Εβραίων» που παρατήρησε κατά την παραμονή της στην πόλη.

Η συντάκτρια της γερμανικής εφημερίδας, η οποία «επισκέφτηκε και το Εβραϊκό Μουσείο, όπως κάνει κάθε φορά που πηγαίνει σε έναν νέο προορισμό», εκφράζει πόσο εντύπωση της έκανε που στους δρόμους υπήρχαν σε διάφορα σημεία γκράφιτι που έγραφαν «Ναζί-Ισραήλ» ή «Free Palestine», όπως και διάφορα αυτοκόλλητα και πλακάτ αριστερών ριζοσπαστικών ομάδων, «που θρηνούν για τους νεκρούς στη Γάζα, αλλά σιωπούν για τους δράστες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου».

Η συντάκτρια της taz εξηγεί, σύμφωνα με την DW, πως «πριν τη γερμανική κατοχή ζούσαν πάνω από 50.000 Εβραίοι στην πόλη – ήταν η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα. […] Μετά τον πόλεμο και τους διωγμούς όμως επέστρεψαν λίγοι πίσω και σήμερα ζουν πλέον μόλις περίπου 1.500». Παρ' όλα αυτά τα εβραϊκά ιδρύματα στην πόλη πρέπει να φρουρούνται, κάτι που συμβαίνει σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Από τότε «τα φαινόμενα αντισημιτικού βανδαλισμού έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Το Κεντρικό Συμβούλιο Εβραίων στην Ελλάδα κάνει λόγο για "μία αύξηση άνευ προηγουμένου”, […] υπάρχουν διαδηλώσεις εναντίον Ισραηλινών τουριστών […] ή και αναρτήσεις στα social media που ζητούν "Ιντιφάντα μέχρι τη νίκη”.

Στη Θεσσαλονίκη γίνονται επίσης τακτικά διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη, συχνά με πανό που δεν ασκούν απλώς κριτική στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά αντιμετωπίζουν το Ισραήλ ως εχθρό. Παντού υπάρχουν αυτοκόλλητα και συνθήματα εχθρικά προς το Ισραήλ, ενώ άλλες εικόνες – όπως για παράδειγμα από τους Ισραηλινούς ομήρους – λείπουν εντελώς. Εδώ και δύο περίπου χρόνια πολλοί αριστεροί δυσκολεύονται ακόμη να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα αυτής της τραγωδίας», επικρίνει τέλος η συντάκτρια της taz.

Κινητοποιήσεις εναντίον Ισραηλινών τουριστών

Η Berliner Zeitung γράφει και αυτή για μία άλλη πτυχή του ιδίου ζητήματος: το πώς γίνονται δεκτοί Ισραηλινοί στρατιώτες που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα.