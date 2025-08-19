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ΧΑ: Μεγάλος ο πειρασμός κατοχύρωσης κερδών - Πλησιέστερη στήριξη στις 2068 μονάδες
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09:25 - 19 Αυγ 2025

ΧΑ: Μεγάλος ο πειρασμός κατοχύρωσης κερδών - Πλησιέστερη στήριξη στις 2068 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,59% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2092,32 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 239,7 εκ. ευρώ.

Η διάθεση των πωλητών για ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκε από το ξεκίνημα της συνεδρίασης οπότε και ανέλαβαν την υπεροπλία που διατήρησαν ως το τέλος της συνεδρίασης με το ΓΔ να κινείται μόνο σε αρνητικό έδαφος. Με τις πωλήσεις να αφορούν τραπεζικούς τίτλους και τα περισσότερα blue chips. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,437% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,38%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha Bank (- 3,19%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,29%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (- 1,91%), η Helleniq Energy (-1,88%), η ΕΛΧΑ (-1,13%), η ΜΟΗ (-2,29%), ο ΟΠΑΠ (-1,16%), ο Ελλάκτωρ (-1,18%), η Metlen (-1,91%) και η Κύπρου (-1,06%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-0,58%), η Optima (+2,10%), o Aktor (+2,52%), o OTE (+0,44%) αλλά και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+1,74%, ιστορικά υψηλή τιμή), η ΕΧΑΕ (+0,43%) και η Credia Bank (+8,30%, λόγω πιθανολογούμενου μελλοντικού χαρακτηρισμού της σε συστημική τράπεζα). Απολογιστικά, 30 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 80 εκείνων που υποχώρησαν.

Μετά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ, ο πειρασμός κατοχύρωσης των κερδών ήταν μεγάλος προκαλώντας την ώρα της διόρθωσης για το ΓΔ, χωρίς ωστόσο να συντρέχει ακόμα λόγος ανησυχίας για τους long. Πλησιέστερη στήριξη στις 2063-2068 μονάδες.

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