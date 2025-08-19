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Τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ ανοιχτά της Βενεζουέλας - Ο Μαδούρο «βγάζει» την εθνοφυλακή
Ειδήσεις
08:21 - 19 Αυγ 2025

Τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ ανοιχτά της Βενεζουέλας - Ο Μαδούρο «βγάζει» την εθνοφυλακή

Reporter.gr Newsroom
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Τρία αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και με το σύστημα Aegis, αναμένεται να αναπτυχθούν στα ανοικτά της Βενεζουέλας μέσα στις επόμενες 36 ώρες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης απειλών από καρτέλ των ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, ανέφεραν δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που δεν κατονομάζονται.  

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε προαναγγείλλει από την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, λίγο καιρό μετά τον διπλασιασμό της αμοιβής που προσφέρει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον κ. Μαδούρο, στον οποίο προσάπτει πως είναι «επικεφαλής» καρτέλ - το Καράκας αντιμετώπισε με οργή την κατηγορία και αμφισβήτησε καν πως υπάρχει το καρτέλ για το οποίο έκανε λόγο η Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφυλάκων σε όλη τη χώρα, σε αντίδραση στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική.

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο» το οποίο προβλέπει να αναπτυχθούν «πάνω από 4,5 εκατ. εθνοφύλακες για να εγγυηθούν την κάλυψη όλης της εθνικής επικράτειας». Πρόκειται για άνδρες «προετοιμασμένους, ενεργούς και ένοπλους», τόνισε ο κ. Μαδούρο, μερικές ημέρες αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως διπλασιάζει στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψή του.

Η εθνοφυλακή της Βενεζουέλας είχε ιδρυθεί από τον θανόντα πρώην πρόεδρο Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο θεωρείται πολιτικός κληρονόμος. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, έχει κάπου 5 εκατ. μέλη, πολίτες ή εφέδρους, κι αναφέρεται στο γενικό επιτελείο.

Αναφερόμενος στις «ξαναζεσταμένες» αμερικανικές κατηγορίες σε βάρος του, που βρίσκει «παρατραβηγμένες» και «παράλογες», ο κ. Μαδούρο υποσχέθηκε επίσης «τουφέκια και πυραύλους για την αγροτιά» ώστε «να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη» στη Βενεζουέλα, «τουφέκια και πυραύλους στην εργατική τάξη για να υπερασπίσει την πατρίδα μας».

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