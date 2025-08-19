ΑΑΔΕ: Διπλοτσεκάρονται όσοι πήραν μεγάλες επιστροφές φόρου και ΦΠΑ

Από εξoνυχιστικό έλεγχο περνά η ΑΑΔΕ όσες επιχειρήσεις, αλλά και επαγγελματίες πήραν μεγάλες επιστροφές φόρου εισοδήματος αλλά και ΦΠΑ, ώστε να αποτραπεί η οποιαδήποτε περίπτωση υφαρπαγής δημόσιου χρήματος, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, με τις περιπτώσεις "καρουζέλ" ή με άλλες απάτες με εταιρείες "φαντάσματα". Έτσι, η ΑΑΔΕ δρομολογεί φέτος 4.200 ελέγχους μόνο για επιστροφή ΦΠΑ.

Πέρα από την πρώτη διαδικασία αυτοματοποιημένου ελέγχου, που κάνει σε όσους και όσες δικαιούνται επιστροφή, η Εφορία προχωρά σε περαιτέρω έλεγχο σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών. Μάλιστα στη διαδικασία επανελέγχου της σχετικής λίστας που διαμορφώνεται με τους υπόχρεους, αξιοποιούνται “έξυπνες πρακτικές”, με διασταυρώσεις και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε περίπτωση που κάτι ύποπτο προκύψει γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος, κι εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, καλούνται οι υπόχρεοι και υπόχρεες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για να δώσουν εξηγήσεις και στη συνέχεια να καταβάλλουν το φόρο που τους αναλογεί.

Τα σημεία "αιχμής"

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ ενεργοποιούνται σε σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων, που έλαβαν δυσανάλογα υψηλές επιστροφές φόρου, σε σχέση με τα εισοδήματά ή τον τζίρο τους αλλά και σε περιπτώσεις ύποπτων τροποποιητικών δηλώσεων.

Παράλληλα στο “μάτι” της εφορίας ,μπαίνουν περιπτώσεις επιστροφής ΦΠΑ, σε εταιρείες με ύποπτο φορολογικό παρελθόν, αλλά κι εταιρείες με ασυνήθιστες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα και τα αιτούμενα ποσά, αναντιστοιχίες μεταξύ του κύκλου εργασιών και των επιστροφών, αλλά και επαναλαμβανόμενα αιτήματα για υπέρογκα ποσά.

Παράλληλα στο “στόχαστρο” της ΑΑΔΕ μπαίνουν νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα εκμεταλλεύονταν την τριμηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, για να εμφανίζονται, να εισπράττουν και να εξαφανίζονται πριν την υποχρέωση απόδοσης φόρου. Οι έλεγχοι των εφοριακών ,διευκολύνονται από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το ΕΛΕΓΧΟΣlive, τη διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών, το σύστημα BANCAPP και το ψηφιακό πελατολόγιο.

Το πλαίσιο για τις επιστροφές φόρων

Να σημειωθεί ότι με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο η ΑΑΔΕ επιστρέφει άμεσα φόρο εισοδήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας αποστέλλονται άμεσα τα ειδοποιητήρια στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, συμψηφίζονται. Οι συμψηφισμοί που δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται από τις εφορίες, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει μικρή καθυστέρηση.

Αλλά και επιστροφές φόρου εισοδήματος, που συμψηφίστηκαν με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Σημειώνεται, παράλληλα, ότι η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επιταχύνει τις διαδικασίες επιστροφής του φόρου με κορυφαία τη δημιουργία της «Χρυσής Λίστας» δικαιούχων για την επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν αριστη φορολογική συμπεριφορά και λαμβάνουν αυτόματα τις επιστροφές ΦΠΑ που τους αναλογούν. Επιδίωξη της ΑΑΔΕ είναι η αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ σε ποσοστό άνω του 95%.