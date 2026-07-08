Στον «πάγο» οι έξυπνες κάμερες τροχαίας: Το ΕΑΔΗΣΥ αναστέλλει τον διαγωνισμό των €44 εκατ.

Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στον διαγωνισμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγκατάσταση 1.000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, οι οποίες προορίζονται για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας, κάνοντας δεκτά αιτήματα προσωρινής προστασίας που υπέβαλαν οι εταιρείες MAYCON και AKTOR Κατασκευές, έως ότου εξεταστούν οι προδικαστικές προσφυγές που έχουν καταθέσει κατά της νέας διακήρυξης του έργου.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να οδηγήσει, εκτός απροόπτου, σε αναβολή της αποσφράγισης των οικονομικών και τεχνικών προσφορών, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 27 Ιουλίου, μέχρι να εκδοθεί η οριστική κρίση της ΕΑΔΗΣΥ επί των προσφυγών.

Δεύτερη εμπλοκή μέσα σε λίγους μήνες

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία συναντά σοβαρά εμπόδια.

Ο αρχικός διαγωνισμός, που είχε προκηρυχθεί στα τέλη Απριλίου για το έργο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστίμων Τροχαίας», είχε τελικά ματαιωθεί ύστερα από την κατάθεση τριών προδικαστικών προσφυγών από ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα.

Οι εταιρείες υποστήριζαν ότι βασικοί όροι της διακήρυξης παρουσίαζαν σημαντικές ασάφειες τόσο ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου, γεγονός που δυσχέραινε την αξιόπιστη κοστολόγηση και, κατά την άποψή τους, περιόριζε τον ανταγωνισμό.

Μετά τις αντιδράσεις, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέσυρε τον διαγωνισμό στα τέλη Μαΐου και προχώρησε λίγες ημέρες αργότερα στην επαναπροκήρυξή του, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις στα τεύχη δημοπράτησης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι βασικές παρατηρήσεις της αγοράς.

Ωστόσο, ούτε η αναθεωρημένη διακήρυξη απέτρεψε νέο κύκλο προσφυγών.

Η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ

Στη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία, οι εταιρείες MAYCON και AKTOR Κατασκευές προσέφυγαν εκ νέου, ζητώντας την ακύρωση της διακήρυξης.

Το 2ο Κλιμάκιο της ΕΑΔΗΣΥ, εξετάζοντας στις 6 Ιουλίου τα αιτήματα προσωρινής προστασίας, έκρινε ότι οι ισχυρισμοί των δύο εταιρειών δεν μπορούν να απορριφθούν ως προδήλως αβάσιμοι.

Παράλληλα, διαπίστωσε ότι η συνέχιση της διαδικασίας πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης επί των προσφυγών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στους προσφεύγοντες.

Στην απόφασή της η Αρχή επισημαίνει ότι οι προσφυγές δεν είναι προδήλως απαράδεκτες και ότι απαιτείται ουσιαστική εξέταση της βασιμότητας των ισχυρισμών που προβάλλονται.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή του διαγωνισμού, διευκρινίζοντας πάντως ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν προδικάζει την τελική κρίση της ΕΑΔΗΣΥ επί της νομιμότητας της διακήρυξης.

Τα βασικά σημεία των ενστάσεων

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που είχαν τεθεί ήδη από τον πρώτο διαγωνισμό αφορά τη μη γνωστοποίηση των ακριβών σημείων όπου θα εγκατασταθούν οι κάμερες.

Σύμφωνα με τους υποψήφιους αναδόχους, η απουσία συγκεκριμένης χωροθέτησης καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αξιόπιστη εκτίμηση του κόστους προμήθειας, εγκατάστασης, διασύνδεσης και συντήρησης του εξοπλισμού.

Στη νέα διακήρυξη προβλέπεται ότι οι ακριβείς θέσεις θα καθοριστούν κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής που θα εκπονήσει ο ανάδοχος, ενώ η τελική επιλογή των σημείων εγκατάστασης θα γίνει από το υπουργείο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας.

Επιπλέον, αντιδράσεις είχαν διατυπωθεί σχετικά με την ενιαία προμήθεια καμερών διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, καθώς και για το χρηματοδοτικό μοντέλο του έργου, το οποίο συνδέει την αποπληρωμή του αναδόχου με τα έσοδα από τις παραβάσεις που θα βεβαιώνονται μέσω του νέου συστήματος.

Ο προϋπολογισμός και η λειτουργία των ψηφιακών καμερών

Ο επαναπροκηρυχθείς διαγωνισμός προβλέπει προϋπολογισμό ύψους 35,53 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 44,06 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ποσό που παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με την αρχική προκήρυξη.

Σε αντίθεση, όμως, με τον πρώτο διαγωνισμό, έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα προαίρεσης και επέκτασης της σύμβασης, η οποία μπορούσε να αυξήσει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο έως και τα 88,1 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι χρόνια, ενώ το έργο χαρακτηρίζεται ως αυτοχρηματοδοτούμενο, καθώς ο ανάδοχος θα αποπληρώνεται από τα έσοδα που θα προκύπτουν από τα πρόστιμα τα οποία θα επιβάλλονται μέσω του νέου συστήματος, χωρίς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 1.000 σταθερών καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι κάμερες θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα, καταγράφοντας παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους, καθώς και η παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).