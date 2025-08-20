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Κρήτη: Νέες μεταναστευτικές ροές – 25 Σουδανοί στη Γαύδο
Ειδήσεις
12:16 - 20 Αυγ 2025

Κρήτη: Νέες μεταναστευτικές ροές – 25 Σουδανοί στη Γαύδο

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμη περιστατικό διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/8) στη Γαύδο, όπου εντοπίστηκαν 25 άνδρες, που δηλώνουν υπηκοότητα Σουδάν, επιβαίνοντες σε λέμβο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, οι μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή της Τρυπητής, στο νοτιότερο σημείο του ακριτικού νησιού, και αυτή την ώρα μεταφέρονται στην Κρήτη με τη βοήθεια σκάφους της FRONTEX, με τελικό προορισμό το λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Αργότερα εντός της ημέρας, αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορείο της Αστυνομίας στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, το οποίο φιλοξενεί ήδη πάνω από 200 μετανάστες από προηγούμενες επιχειρήσεις διάσωσης.

Το σημερινό περιστατικό είναι το 122ο που έχουν διαχειριστεί οι λιμενικές αρχές των Χανίων από την αρχή του έτους, καταδεικνύοντας την ένταση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή.

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