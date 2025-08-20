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Καιρός: Ζέστη με τοπικές βροχές - Μέχρι 40°C την Παρασκευή, πτώση από το Σαββατοκύριακο
Ειδήσεις
17:50 - 20 Αυγ 2025

Καιρός: Ζέστη με τοπικές βροχές - Μέχρι 40°C την Παρασκευή, πτώση από το Σαββατοκύριακο

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται τις επόμενες ημέρες, με τις μέγιστες τιμές να ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.   

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη (21/8) προβλέπονται δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας, που θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή προβλέπεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, όπου οι μέγιστες τιμές μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τους 40°C, κυρίως στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Παρόλα αυτά, το κύμα ζέστης θα είναι σύντομο, καθώς από το Σάββατο θα αρχίσει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία μέχρι την Κυριακή θα κυμαίνεται γύρω στους 30-34°C.

Αναλυτική πρόγνωση για την Πέμπτη (21/8)

Πιο αναλυτικά, αύριο, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου. Ηλιοφάνεια προβλέπεται σε όλες τις ηπειρωτικές περιοχές και στα νησιά μας κατά τη διάρκεια της ημέρας και αίθριος θα είναι ο καιρός και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει το μεσημέρι έως 34 στα βόρεια, 35-36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 35 βαθμούς οι μέγιστες τιμές στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί σε εντάσεις μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέει βοριάς 3-5 μποφόρ, και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες, με λιακάδα στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-35 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι ασθενείς , μέχρι το βράδυ θα στραφούν σε νότιους.

Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-32 βαθμούς , με ασθενείς νοτιάδες στο Θερμαϊκό 2-4 μποφόρ.

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