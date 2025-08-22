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Το ΥΠΠΟ θωρακίζει τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας απέναντι σε πυρκαγιές
Ειδήσεις
12:55 - 22 Αυγ 2025

Το ΥΠΠΟ θωρακίζει τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας απέναντι σε πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), στο πλαίσιο των έργων και δράσεων που σχεδιάζει για την πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην πολιτιστική κληρονομιά, προχωρά στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας. 

Το έργο περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων προληπτικής και ενεργητικής πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου, την εγκατάσταση μεγαφωνικού συστήματος ειδοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την κατάρτιση σχεδίου εκκένωσης, διασφαλίζοντας την προστασία των επισκεπτών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων στον χώρο.

Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν τη δημιουργία ζώνης πυροπροστασίας στα όρια μεταξύ της δασικής έκτασης και των υφιστάμενων κτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνονται δρόμοι κίνησης εντός της δασικής περιοχής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κρίσιμα σημεία, όπως το αντλιοστάσιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τακτικό καθαρισμό της ζώνης πυροπροστασίας περιμετρικά των κτηρίων και των εσωτερικών διαδρομών, καθώς και στην αυστηρή απαγόρευση αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών κοντά στα κτήρια ή εντός των ζωνών προστασίας.

Στο σχέδιο εκκένωσης καθορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς, διασφαλίζοντας την ασφαλή απομάκρυνση επισκεπτών και προσωπικού. Παράλληλα, στα ενεργητικά μέτρα προβλέπεται η εγκατάσταση ενός δικτύου πυρόσβεσης προσαρμοσμένου στις ανάγκες των επισκέψιμων και μη επισκέψιμων περιοχών.

Συγκεκριμένα, στο χώρο θα τοποθετηθούν 38 πυροσβεστικές φωλιές, 13 πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων και 101 φορητοί πυροσβεστήρες, ενώ έξι μόνιμοι εκτοξευτήρες νερού θα καλύπτουν τη ζώνη πυροπροστασίας. Ο εξοπλισμός θα συνδεθεί με πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα και δεξαμενή, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω συστήματος πυρανίχνευσης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των μέτρων.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε σχετικά: «Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο. Το υπόλοιπο τμήμα του λόφου είναι κατάφυτο και αποτελεί δασική έκταση, με τα δέντρα να φτάνουν πολύ κοντά στα μνημεία και τα κτήρια. Η θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου με μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης φωτιάς, είναι επιβεβλημένη, καθώς αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την προστασία και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς του.

Η εκπόνηση και η εφαρμογή της μελέτης πυροπροστασίας, καθώς και το συνεπαγόμενο έργο, βασίζονται σε σύγχρονες τεχνικές και διεθνή πρότυπα. Ακολουθούν τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, διασφαλίζοντας το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο. Με τη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας, την εγκατάσταση δικτύων πυρόσβεσης και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, την ενίσχυση των ενεργητικών μέσων πυρασφάλειας και την πρόβλεψη σχεδίου εκκένωσης, ενισχύουμε την ασφάλεια του χώρου, των επισκεπτών και των εργαζομένων».

Με την ολοκλήρωση της στρατηγικής πυροπροστασίας, ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας θα ενισχύσει σημαντικά την προστασία του έναντι πυρκαγιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη λειτουργία των πολιτιστικών εκδηλώσεων και την ασφάλεια των επισκεπτών.

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