ΟΗΕ: Επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά λιμός στη Γάζα - «Είναι ανθρωπογενής»

Επιβεβαιώθηκε λιμός στην πόλη της Γάζας για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον φορέα που είναι αρμόδιος σύμφωνα με τον ΟΗΕ για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Ο Φορέας με το όνομα «Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσης Επισιτιστικής Ασφάλειας» (IPC) ανέβασε την ταξινόμησή της στη Φάση 5, το υψηλότερο και χειρότερο επίπεδο της κλίμακας οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας. Η IPC ​​είναι ο κύριος μηχανισμός που χρησιμοποιεί η διεθνής κοινότητα για να συμπεράνει εάν συμβαίνει λιμός.

Στο report του αναφέρει ότι επιβεβαιώνεται λιμός στο Κυβερνείο της Γάζας, το οποίο περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και την γύρω περιοχή, με «καταστροφικές συνθήκες» που προβλέπεται να επεκταθούν στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και το Χαν Γιουνίς μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζουν «πείνα, φτώχεια και θάνατο», προσθέτει.

Προβλέπει επίσης ότι «ο υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών» στη Γάζα μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους, αξιολογώντας ότι αναμένεται να υποφέρουν από «οξύ υποσιτισμό».

Προσθέτει ότι 41.000 από αυτές τις περιπτώσεις θα βιώσουν «σοβαρό» υποσιτισμό, διπλάσιος αριθμός από αυτόν που εκτιμήθηκε στην αξιολόγηση της IPC τον Μάιο, θέτοντάς τα σε «αυξημένο κίνδυνο θανάτου».

Η έκθεση της IPC επισημαίνει ακόμα ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής», προσθέτοντας ότι μπορεί να «σταματήσει και να αντιστραφεί».

«Ο χρόνος για συζήτηση και δισταγμό έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία», προσθέτει η έκθεση και επιπλέον υπογραμμίζει: «Είναι έγκλημα πολέμου να χρησιμοποιείται η λιμοκτονία ως μέθοδος πολέμου και οι θάνατοι που προκύπτουν μπορεί επίσης να ισοδυναμούν με το έγκλημα πολέμου της εκούσιας δολοφονίας».

Η 59σέλιδη έκθεσή της, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, αναφέρει σύμφωνα με το BBC ότι δεν πρέπει να υπάρχει «καμία αμφιβολία στο μυαλό κανενός ότι απαιτείται άμεση, σε μεγάλη κλίμακα αντίδραση».

«Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση - ακόμη και κατά μέρες - θα οδηγήσει σε μια εντελώς απαράδεκτη κλιμάκωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με την πείνα», προσθέτει.

Απορρίπτει την έκθεση το Ισραήλ

Το Ισραήλ αντέδρασε άμεσα ανακοινώνοντας ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της IPC και «συγκεκριμένα τον ισχυρισμό για λιμό στην πόλη της Γάζας». Η IPC βασίζει την έκθεσή της στα ψέματα της Χαμάς τονίζεται από τη μεριά της ισραηλινής κυβέρνησης.

Καταπέλτης ο Γκουτέρες

Την αγανάκτησή του για την κατάσταση στη Γάζα εξέφρασε με αφορμή την έκθεση της IPC ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ακριβώς όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον λέξεις για να περιγράψουν την κόλαση στη Γάζα, προστέθηκε μια νέα: ''λιμός''», δηλώνει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Ο Γκουτέρες λέει ότι «δεν είναι μυστήριο», αλλά μάλλον «μια ανθρωπογενής καταστροφή, ένα ηθικό κατηγορητήριο και μια αποτυχία της ίδιας της ανθρωπότητας».

«Ο λιμός δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα. Είναι η σκόπιμη κατάρρευση των συστημάτων που απαιτούνται για την ανθρώπινη επιβίωση», προσθέτει ο Γκουτέρες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επισημαίνει ότι το Ισραήλ έχει «σαφείς υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου - συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να διασφαλίζει τα τρόφιμα και τα ιατρικά εφόδια του πληθυσμού».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί ατιμώρητα. Τέλος οι δικαιολογίες. Η ώρα για δράση δεν είναι αύριο - είναι τώρα. Χρειαζόμαστε άμεση κατάπαυση του πυρός, την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και πλήρη, απεριόριστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια» σημείωσε.