Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στον ΑΘΕ από τις 25/8

Η Νέα Οδός, με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε ότι θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, προκειμένου να εκτελεστούν τεχνικές εργασίες στους ιστούς οδοφωτισμού στον Α/Κ Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, από Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 στις 07:00 έως και Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00, καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει αποκλεισμός του δεξιού τμήματος του κλάδου εξόδου του Α/Κ Μαρτίνου (διατομή δύο λωρίδων) στο τμήμα από το 125,4ο χλμ έως το 125,6ο χλμ.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται:

Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00 – 20:00

07:00 – 20:00 Σάββατο: 07:00 – 17:00

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών. Σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, ώστε να ενημερώνονται πλήρως όλοι οι χρήστες του δρόμου.