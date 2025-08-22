Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στον ΑΘΕ από τις 25/8

Συγκεκριμένα, από Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 στις 07:00 έως και Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00, καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει αποκλεισμός του δεξιού τμήματος του κλάδου εξόδου του Α/Κ Μαρτίνου (διατομή δύο λωρίδων) στο τμήμα από το 125,4ο χλμ έως το 125,6ο χλμ.
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται:
- Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00 – 20:00
- Σάββατο: 07:00 – 17:00
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών. Σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, ώστε να ενημερώνονται πλήρως όλοι οι χρήστες του δρόμου.