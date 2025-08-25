Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ζήτησε παράταση προθεσμιών πληρωμής των υποχρεώσεων του Αυγούστου έως τις 2/9

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η προτεινόμενη παράταση μεταφέρει την καταληκτική ημερομηνία από την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στην Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας ένα μικρό περιθώριο στις επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.
Η 29η Αυγούστου, ως τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, επιβαρύνει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις λόγω της ταυτόχρονης καταβολής πολλών υποχρεώσεων. Η μικρή αυτή χρονική μετάθεση κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή απώλειας ρυθμίσεων και την αποτροπή διοικητικών και ταμειακών δυσκολιών.
Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναμένει την κατανόηση και την άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων αρχών στο εύλογο αυτό αίτημα.