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Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ζήτησε παράταση προθεσμιών πληρωμής των υποχρεώσεων του Αυγούστου έως τις 2/9
Επιχειρήσεις
12:52 - 25 Αυγ 2025

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ζήτησε παράταση προθεσμιών πληρωμής των υποχρεώσεων του Αυγούστου έως τις 2/9

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, με ανακοίνωσή του, ενημέρωσε ότι απέστειλε επιστολές προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ζητώντας ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας καταβολής των υποχρεώσεων του Αυγούστου, τόσο των ρυθμισμένων όσο και των τρεχουσών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η προτεινόμενη παράταση μεταφέρει την καταληκτική ημερομηνία από την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στην Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας ένα μικρό περιθώριο στις επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Η 29η Αυγούστου, ως τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, επιβαρύνει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις λόγω της ταυτόχρονης καταβολής πολλών υποχρεώσεων. Η μικρή αυτή χρονική μετάθεση κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή απώλειας ρυθμίσεων και την αποτροπή διοικητικών και ταμειακών δυσκολιών.

Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναμένει την κατανόηση και την άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων αρχών στο εύλογο αυτό αίτημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 13:03
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