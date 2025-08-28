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Συναγερμός στον αέρα: Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 στο Άκτιο λόγω πυρκαγιάς στη μηχανή
Ειδήσεις
19:05 - 28 Αυγ 2025

Συναγερμός στον αέρα: Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 στο Άκτιο λόγω πυρκαγιάς στη μηχανή

Reporter.gr Newsroom
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Ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 737, το οποίο εκτελούσε πτήση με προορισμό την Τσεχία, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ακτίου, στην Πρέβεζα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσιάστηκε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα.

Οι επιβάτες βίωσαν στιγμές μεγάλης ανησυχίας και σοκ, καθώς ενημερώθηκαν από τον πιλότο ότι το αεροσκάφος αντιμετωπίζει μηχανικό πρόβλημα ενώ βρίσκεται στον αέρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μετέδωσε η ΕΡΤ, το πρόβλημα αφορούσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δεξιά τουρμπίνα του αεροπλάνου.

Ο κυβερνήτης, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, έλαβε την απόφαση να ζητήσει αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο κατάλληλο αεροδρόμιο, το οποίο ήταν αυτό του Ακτίου. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή περαιτέρω ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές ανέλαβαν τον έλεγχο και την τεχνική επιθεώρηση του αεροσκάφους.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 19:05
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