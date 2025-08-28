Πόρισμα Πυροσβεστικής - Τέμπη: Καμία ένδειξη φωτιάς ή έκρηξης στη δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση και φαίνεται ότι βάζει τέλος στα σενάρια για πυρόσφαιρα.

Στο εκτενές αυτό πόρισμα περιλαμβάνονται σημαντικά ευρήματα, τα οποία ρίχνουν φως σε ένα από τα βασικά σενάρια που είχαν τεθεί υπό εξέταση τους προηγούμενους μήνες. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, παρόλο που παρουσιάζει στρεβλώσεις λόγω της σύγκρουσης, δεν φέρει κανένα ίχνος καύσης ή σημάδια αλλοίωσης που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε έκθεση σε φωτιά. Επίσης, εντός της καμπίνας της ίδιας ηλεκτράμαξας δεν εντοπίστηκαν ίχνη φωτιάς, σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα larissanet.gr.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση αντικρούει ευθέως την υπόθεση ότι στη δεύτερη, κενή, καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας είχε μεταφερθεί εύφλεκτο υλικό, όπως είχε εικάσει το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) που είχε προηγηθεί.

Τον Μάρτιο του 2024, ειδικό κλιμάκιο της ΔΑΕΕ επισκέφθηκε τον χώρο φύλαξης των συντριμμιών στο Κουλούρι, όπου έχουν μεταφερθεί τα κατεστραμμένα τμήματα των αμαξοστοιχιών, προκειμένου να διερευνήσει και αυτό το ενδεχόμενο μεταφοράς φορτίου στην καμπίνα. Έξι μήνες μετά, και έπειτα από ενδελεχή εξέταση, η ΔΑΕΕ καταλήγει πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την παρουσία ή την καύση εύφλεκτου φορτίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας διερεύνησης, πραγματοποιήθηκε και ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη από ειδικό καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος είναι μεταλλειολόγος-μεταλλουργός. Ο εν λόγω ειδικός, που βρέθηκε επίσης στον χώρο του Κουλουρίου την ίδια περίοδο, επιβεβαίωσε ότι οι φθορές που παρατηρούνται στην καμπίνα της ηλεκτράμαξας είναι καθαρά αποτέλεσμα της σύγκρουσης και όχι κάποιας έκρηξης.

Με την ολοκλήρωση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, η ανάκριση για την τραγωδία στα Τέμπη πλησιάζει προς το τέλος της. Πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων χημικών αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Παράλληλα, αναμένεται να ξεκαθαριστεί και η εκκρεμότητα που αφορά τους πρώην γενικούς γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, καθώς και τη θέση του πρώην υπουργού Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή. Το σχετικό σκέλος της ποινικής διαδικασίας αναμένεται να εξεταστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτηθεί το επόμενο διάστημα προκειμένου να αποφανθεί για τις τυχόν ευθύνες σε πολιτικό επίπεδο.