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Ανατολική Μάνη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα για καλλιέργεια χιλιάδων δενδρυλλίων κάνναβης
Ειδήσεις
19:37 - 31 Αυγ 2025

Ανατολική Μάνη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα για καλλιέργεια χιλιάδων δενδρυλλίων κάνναβης

Reporter.gr Newsroom
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Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα που είχε στήσει εκτεταμένη φυτεία κάνναβης σε δύσβατη περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης εντόπισε και εξάρθρωσε η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Σπάρτης, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που έγινε με τη συνδρομή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες της Λακωνίας, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα – ένας 61χρονος Έλληνας και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών – οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καλλιέργεια ναρκωτικών και, κατά περίπτωση, για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αρχές εντόπισαν φυτεία με 2.257 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,70 μέτρων, σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο με φυσική κάλυψη. Όλα τα φυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, μαζί με τον αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό.

Σε παράλληλες έρευνες στα σπίτια και στην κατοχή των εμπλεκομένων κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, ένα κυνηγετικό όπλο, γεωπονικά εργαλεία, πέντε κινητά τηλέφωνα, δύο οχήματα και το ποσό των 150 ευρώ.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2025 - 14:37
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