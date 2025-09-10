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Πάτρα: Ξανανοίγουν 4 υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που είχαν εξεταστεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία
Ειδήσεις
17:22 - 10 Σεπ 2025

Πάτρα: Ξανανοίγουν 4 υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που είχαν εξεταστεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Reporter.gr Newsroom
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Με εισαγγελική εντολή ανοίγουν και πάλι τέσσερις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που είχε αναλάβει η  Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν τα πορίσματα εκδόθηκαν σωστά ή υπήρξαν εγκληματικές παραλείψεις.

Αφορμή για την εμπλοκή της Εισαγγελίας Πατρών και την επανεξέταση των υποθέσεων είναι καταθέσεις ιατρών – ανάμεσα στους οποίους και ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδίατρος Βασίλης Αλεξόπουλος. Μέχρι στιγμής, έχει καταθέσει στο Εσωτερικών Υποθέσεων και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Μεταξύ των υποθέσεων που «άνοιξαν» ξανά, συμπεριλαμβάνονται και κάποιες πολύ σοκαριστικές, αφού διερευνώνται ακόμη και περιπτώσεις πιθανής δολοφονίας βρεφών που αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια, σύμφωνα με σχετικές γνωματεύσεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Μία από τις περιπτώσεις αφορά παιδί ηλικίας 4 ετών, που είχε βρεθεί με σημάδια κακοποίησης σε ευαίσθητο σημείο του σώματός του, όμως η ιατροδικαστική εξέταση «έδειξε» ότι ήταν αποτέλεσμα αυτοτραυματισμού.

Μία άλλη υπόθεση αφορά σε ένα δεκάχρονο αγόρι ΑμεΑ που έφερε εγκαύματα, με τους ιατροδικαστές να αποφαίνονται και πάλι πως δεν προέκυψε κάτι ανησυχητικό που να παραπέμπει σε κακοποίηση.

Η τρίτη υπόθεση αφορά την τραγική ιστορία ενός βρέφους 2,5 μηνών από τα Ιωάννινα, το οποίο τελικά κατέληξε, αλλά προηγουμένως είχε διακομισθεί σε άθλια κατάσταση στο νοσοκομείο Πατρών. Το περιστατικό αυτό συνέβη πριν από 11 περίπου χρόνια. Το βρέφος, που έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης, είχε εισαχθεί απευθείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι το βρέφος, που έφερε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, είχε πέσει θύμα κακοποίησης από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, ενδεχομένως και τον ίδιο του τον πατέρα.

Ανάμεσα στους ιατρούς ήταν και ο Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος είχε καταγγείλει, ως όφειλε, το περιστατικό, τόσο στην αστυνομία, όσο και στην εισαγγελική αρχή, παραθέτοντας, μάλιστα, όλο τον ιατρικό φάκελο νοσηλείας του βρέφους. Ο πατέρας του άτυχου βρέφους παραπέμφθηκε σε δίκη, ωστόσο αθωώθηκε, κυρίως χάρη στην ιατροδικαστική έκθεση, την οποία υπέγραφε ο τελών σε αργία πλέον ιατροδικαστής Πατρών Ανδρέας Γκότσης και στην οποία ανέφερε ότι ο θάνατος του βρέφους δεν προέκυψε από εγκληματική ενέργεια, αλλά από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Η τέταρτη υπόθεση αφορά σε ένα 13χρονο κορίτσι από την Κέρκυρα, το οποίο σύμφωνα με τους γιατρούς είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Το κορίτσι εισήχθη στο νοσοκομείο το καλοκαίρι του 2024, όπου και παρέμεινε μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παρά τις εκθέσεις των ιατρών, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία έβγαλε και πάλι διαφορετικό πόρισμα, με αποτέλεσμα το κορίτσι να επιστρέψει στο σπίτου στο νησί, όπου και βρέθηκε νεκρό έναν μήνα μετά.

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