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Εγκατάσταση Συστημάτων Ανίχνευσης απαγορευμένων ειδών στα Σωφρονιστικά Καταστήματα
Ειδήσεις
17:10 - 17 Σεπ 2026

Εγκατάσταση Συστημάτων Ανίχνευσης απαγορευμένων ειδών στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση Συστημάτων Ανίχνευσης απαγορευμένων ειδών στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της Χώρας, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των διαγωνισμών με την ανάδειξη οριστικού Αναδόχου, από την Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. «ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.».

Με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπέβαλε αίτημα προς τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, ο οποίος ενέκρινε το ποσό των 3.703.260 ευρώ, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση των Συστημάτων Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν:

-48- Μαγνητικές Πύλες

-19- Συσκευές X-RAY 60 x 40 DUAL VIEW

-17- Συσκευές X-RAY 100 x 100 SINGLE VIEW και

-87- Συσκευές Μαγνητικών Πυλών – Φορητών Ανιχνευτών.

Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ελέγχου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποτροπής ρίψης με Drone απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στους χώρους των Καταστημάτων, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής προμηθεύεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις μεγάλο αριθμό Anti-drone.

Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια, που έχει ξεκινήσει για τον εκσυγχρονισμό και την επιβολή του νόμου και της ασφάλειας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, που υλοποιείται για πρώτη φορά, σε τέτοια έκταση, αφού ποτέ ξανά δεν είχαν διατεθεί τόσα χρήματα για Συστήματα Ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι, έχει ήδη εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση για την κατασκευή -11- νέων Σωφρονιστικών Καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

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