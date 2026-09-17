Μητσοτάκης: Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από €1,75 – Οριζόντια αύξηση του επιδόματος

Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews και στον Παναγιώτη Στάθη, στην πρώτη συνέντευξή του εφ’ όλης της ύλης μετά τη ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μιας έκτακτης και προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Όπως σημείωσε, οι σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια υπουργεία.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα»

Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και στην αναταραχή στις αγορές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας, εμφανίστηκε ωστόσο καθησυχαστικός ως προς την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές δικλίδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο κρίσης χρέους.

«Εξαίρεση η Ελλάδα σ’ αυτήν την παγκόσμια αναταραχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά: Η θάλασσα λίγο αγριεύει

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξει επαφή.

«Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας τη μεταβολή στο κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την αντιπαράθεση, αλλά δεν αποδέχεται απειλές.

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», σημείωσε, συνδέοντας τη στάση της κυβέρνησης με την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Το καλώδιο και ο συντονισμός με τη Γαλλία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ηλεκτρική διασύνδεση, προαναγγέλλοντας ότι αναμένονται σύντομα εξελίξεις για την πορεία του έργου.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις επόμενες κινήσεις με τη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στο έργο και την απόκτηση της πλειοψηφίας, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βούληση του επενδυτικού ταμείου, με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης, να προχωρήσει η διασύνδεση.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα, λέγοντας ότι σε μια διασυνδεδεμένη θάλασσα η δημιουργία εμποδίων δεν λειτουργεί προς όφελος κανενός.

«Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μία θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη, το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τα επόμενα βήματα.

Μητσοτάκης για τα 12 ναυτικά μίλια

Σε ό,τι αφορά την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πρόκειται για δικαίωμα που, όπως σημείωσε, κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο.

«Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά», δήλωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία παραμένουν γειτονικές χώρες και ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει.

«Με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Άγκυρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε τη Διακήρυξη των Αθηνών ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης των διαύλων επικοινωνίας.

Πολιτική σταθερότητα και εκλογές

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασική προτεραιότητα την πολιτική σταθερότητα μετά τις επόμενες εκλογές και υποστήριξε ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί, κατά την άποψή του, τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό του πρόγραμμα «δεν βγαίνει», ενώ καταλόγισε στην αξιωματική αντιπολίτευση μια λογική «όχι σε όλα».

Τι είπε για τα επιδόματα ανεργίας

Για την αγορά εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Παράλληλα, προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων.

Όπως ανέφερε, ωστόσο, χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου κάποιος απορρίπτει επανειλημμένα διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και εκτίμησε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Η αναφορά σε Σαμαρά και Καραμανλή

Κληθείς να σχολιάσει τις εσωκομματικές σχέσεις στη Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε στη φράση: «Ό,τι είχα να πω, το είπα».

Για τον Κώστα Καραμανλή, ανέφερε ότι διατηρεί καλή σχέση μαζί του, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να μην έχει ενεργό παρουσία στην πολιτική ζωή.