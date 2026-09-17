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Wall: Ανάκαμψη με φόντο την πτώση αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και «ένεση» από τον τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια
16:50 - 17 Σεπ 2026

Wall: Ανάκαμψη με φόντο την πτώση αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και «ένεση» από τον τεχνολογικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές ανακάμπτουν την Πέμπτη (17/9), με την πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και των τιμών του πετρελαίου, καθώς και την άνοδο σημαντικών τεχνολογικών μετοχών, να στηρίζουν την αγορά, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ανακτήσουν μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας, οι οποίες προκλήθηκαν από την πρώτη αύξηση των επιτοκίων της Federal Reserve εδώ και τρία χρόνια.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,69% στις 51,818.64 μονάδες, ενώ άνοδο σημειώνει και ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 κατά 1,04% στις 7,630.76 μονάδες. Την ίδια ώρα, ανοδικά κινείται και ο τεχνολογικός Nasdaq κατά 1,36% στις 26,330.57 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι τεχνολογικές μετοχές οδηγούν την ευρύτερη αγορά σε υψηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, οι μετοχές της Nvidia και της Amazon, που ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «Magnificent Seven», σημειώνουν άνοδο 2% η καθεμία, ενώ και η Microsoft, επίσης μέλος της ομάδας, ενισχύεται κατά 1%. Άλλες μετοχές που συνδέονται με το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι Applied Materials, Qualcomm και Intel, σημειώνουν άνοδο 2%, 4% και 3% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κινήθηκε κάτω από το 5%, καταγράφοντας πτώση άνω των 5 μονάδων βάσης, στο 4,951%. Η απόδοση είχε επιστρέψει πάνω από αυτό το κρίσιμο επίπεδο την Τετάρτη, μετά την απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, ο Dow Jones, που περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, έχασε περισσότερες από 630 μονάδες ή 1,2%, καθώς πιέστηκε από τις μετοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Ο S&P 500 είχε υποχωρήσει κατά 0,5%, ενώ ο Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακές απώλειες.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν στον απόηχο της απόφασης της Fed να αυξήσει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το εύρος-στόχο στο 3,75%-4%. Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έστειλαν επίσης το μήνυμα ότι μπορεί να ακολουθήσει ακόμη μία αύξηση επιτοκίων εντός του έτους, με τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουορς, να δηλώνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός.

Ο Μαρκ Χέφελε, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management, ανέφερε σε σημείωμά του την Πέμπτη ότι η ομάδα του εξακολουθεί να είναι «τοποθετημένη για περαιτέρω άνοδο των μετοχών, ενώ προετοιμάζεται για βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα».

«Εάν η νομισματική σύσφιξη παραμείνει σταδιακή, τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου παραμείνουν σταθερά και τα κέρδη συνεχίσουν να αυξάνονται, το ράλι θα μπορούσε να έχει περιθώριο να διευρυνθεί σε όλους τους κλάδους και τις περιοχές», δήλωσε. «Συνιστούμε διαφοροποιημένη έκθεση στις μετοχές, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική συγκέντρωση σε τομείς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα επιτόκια ή βασίζονται σε έναν και μόνο παράγοντα απόδοσης», συμπλήρωσε στην ίδια κατεύθυνση.

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