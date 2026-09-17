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Παραιτήθηκε η Ρόζα Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική
17:03 - 17 Σεπ 2026

Παραιτήθηκε η Ρόζα Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές κατά Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom
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Την παραίτησή της από τη θέση της αναπληρώτριας Γραμματέως του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε η δρ Αγάθη-Ρόζα Βρεττού, αφήνοντας αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος για υποτίμηση της εσωκομματικής δημοκρατίας και κάνοντας λόγω για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.  

Μία σειρά από παθογένειες – όπως οι παραπάνω – καθιστούν, σύμφωνα με την κ. Βρεττού, «αναιμική» την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δημόσια υγεία, «αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντεινόμενων απαιτήσεων για την υγεία και αδιάφορη σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας καθώς και για τους ίδιους τους ασθενείς».

Ειδικότερα, στην επιστολή της αναφέρει:

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Με την σημερινή μου επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από τον τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, καθώς και την αποχώρησή μου από μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα επίπονης σκέψης και προβληματισμών μεγάλης διάρκειας, πάνω στα σύνθετα και ολοένα ογκούμενα ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό – επιστημονικό μου χώρο, βιώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι την καθημερινή διολίσθηση του δημόσιου συστήματος υγείας, τον δύσβατο δρόμο στον οποίο πορεύονται οι ασθενείς μας, την αβεβαιότητα και τις τόσο υψηλές δαπάνες για την υγεία τις οποίες αντιμετωπίζουν μέσα σε ένα αφημένο στην τύχη του – από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ – σύστημα υγείας. Ζούμε επίσης την αβεβαιότητα και τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στο σύστημα υγείας.

Με δεδομένα τα προβλήματα και την έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού για το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να αποτελεί την κινητήριο δύναμη του νέου ΕΣΥ. Ένα προσαρμοσμένο στις δυσχερείς σημερινές συνθήκες κοινωνικό όραμα, που θα περιλαμβάνει τους ασθενείς, τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, με μέριμνα και για τις οικογένειες και των δύο, όπου και καταλήγουν τα προβλήματα.

Ωστόσο, οι εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική του λειτουργία ως κόμματος και όχι ως κινήματος, η ατολμία, η έλλειψη πρωτοβουλιών, η επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας καθιστούν αναιμική την πρότασή μας, αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντεινόμενων απαιτήσεων για την υγεία και αδιάφορη σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας καθώς και για τους ίδιους τους ασθενείς.

Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λήθη, την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων με κατεστημένες δομές. Αντίθετα, το έχει μεταβάλλει σε ένα κόμμα – δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων.

Προσωπικά, εντάχθηκα ενεργά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ από τα μαθητικά μου χρόνια, μετά τις μαθητικές καταλήψεις του 1992 – 93, με εφηβικό ενθουσιασμό και ανιδιοτελή αγωνιστικότητα. Υπηρέτησα τον πολιτικό αυτό χώρο για 35 περίπου χρόνια, με ιδεολογική συνέπεια και συνέχεια, αντιμετωπίζοντας όλους τους μεταβατικούς κλυδωνισμούς του σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή μέχρι σήμερα. Είχα συμμετοχή σε πολυάριθμα κομματικά όργανα μετά από εκλογή, σε μια αδιάκοπη προσπάθεια κοινωνικής αλλαγής και μεταβολής της θέσης των ασθενέστερων, οικονομικά και κοινωνικά, ανθρώπων. Και συνδυάζοντας, χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις από κανέναν, δύο τομείς – το ιατρικό μου έργο και τη συμμετοχή μου στην πολιτική ζωή του τόπου μας.

Σε αυτή την πολύχρονη διαδρομή συναντήθηκα, συζήτησα, αγωνίστηκα μαζί με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με τίμησαν με τη φιλία, με τις σκέψεις και τις αγωνίες τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους που με τίμησαν με τη στήριξη και την ψήφο τους στις Ευρωεκλογές του 2024.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ με την ίδια εντιμότητα και την ίδια συνέπεια το αξιακό σύστημα στο οποίο πίστεψα και για το οποίο αγωνίστηκα και αγωνίζομαι, για μια κοινωνία δικαιοσύνης και δημοκρατίας, σ’ αυτή ιδίως την κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας: Μια στιγμή διάλυσης των θεσμών από την παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ραγδαίας φτωχοποίησης χιλιάδων ανθρώπων εξαιτίας της πολιτικής πρακτικής του κυβερνώντος κόμματος.

Ο τόπος απαιτεί την παρουσία ενός εφικτού οράματος για όλους και τη διαρκή συμμετοχή σε αυτό της δημιουργικής και όλο ζωτικότητας νέας γενιάς.

Είναι ώρα πολύ κρίσιμη – και οφείλουμε να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει πολιτική σκέψη και πολιτική πράξη για το σύνολο των ανθρώπων.
Με τους αγωνιστικούς μου πάντως χαιρετισμούς,

Αγάθη-Ρόζα Βρεττού

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