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Μαρκόπουλος: Δεν θα μείνει αθωράκιστη η ελληνική οικογένεια – Εξετάζονται νέα μέτρα για τη θέρμανση
Οικονομία
16:48 - 17 Σεπ 2026

Μαρκόπουλος: Δεν θα μείνει αθωράκιστη η ελληνική οικογένεια – Εξετάζονται νέα μέτρα για τη θέρμανση

Reporter.gr Newsroom
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Τη διαμόρφωση πρόσθετων μέτρων στήριξης των νοικοκυριών, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου, προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενόψει της έναρξης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εξετάζει εναλλακτικά σενάρια, καθώς η άνοδος των τιμών δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις για τα νοικοκυριά.

Στο επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης

Αναφερόμενος στην επικείμενη έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο υφυπουργός σημείωσε ότι το ύψος και το μείγμα των παρεμβάσεων θα εξαρτηθούν από την πορεία των τιμών και τις ανάγκες που θα διαμορφωθούν.

Όπως ανέφερε, την προηγούμενη περίοδο διατέθηκαν περίπου 165 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των οικογενειών σε όλη τη χώρα, με διαφοροποίηση της ενίσχυσης ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε ότι η αγορά ενέργειας χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι τιμές μπορεί να ακολουθούν τόσο ανοδική όσο και καθοδική πορεία.

«Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση ότι υπάρχει μία τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει να αποτιμήσει τη δυναμική της αγοράς, ενώ παράλληλα επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια.

«Δεν θα μείνει αθωράκιστη η ελληνική οικογένεια»

Ο υφυπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα προσαρμόσει την πολιτική της, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών κατά τη χειμερινή περίοδο.

«Σε ό,τι αφορά τη θέρμανση, δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι το τελικό μείγμα των μέτρων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των τιμών και τις ανάγκες που θα προκύψουν.

«Δεν υπάρχει περίπτωση εν όψει ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη», υπογράμμισε.

Οι παρεμβάσεις για την ακρίβεια

Σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες για τη συγκράτηση των τιμών, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες συνεχίζονται, με στόχο, όπως είπε, την αποκλιμάκωση των τιμών κατά 5%, 6% έως και 7%, ανάλογα με την κατηγορία και την εφαρμογή των συμφωνιών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι πιέσεις στις τιμές έχουν διεθνή διάσταση και συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τις επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα ζήτημα που υπερβαίνει τις δυνατότητες παρέμβασης μιας μεμονωμένης χώρας, γεγονός που, κατά τον ίδιο, καθιστά αναγκαίο και τον ευρωπαϊκό συντονισμό.

Ζητείται ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι, όταν οι επιπτώσεις μιας ενεργειακής κρίσης μεταφέρονται στην οικονομία και την κοινωνία, απαιτούνται παρεμβάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη να τεθεί το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραπέμποντας σε προηγούμενες κρίσεις κατά τις οποίες, όπως είπε, αρχικά εφαρμόστηκαν εθνικές παρεμβάσεις, αλλά στη συνέχεια διαμορφώθηκαν ευρωπαϊκοί μηχανισμοί στήριξης και «δίχτυα ασφαλείας».

«Δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος», τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος.

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